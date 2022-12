Jorge Pérez y Alicia Peña: destrozados, descolocados y sobrepasados por el lío con Alba Carrillo

Jorge Pérez y Alba Carrillo siguen en boca de todos, y es que la historia parece no tener fin. El 'tonteo' que hubo entre los dos en la ya famosa fiesta de navidad de Unicorn está dando mucho que hablar. A pesar de que ambos decidieron explicarse momentos después para aclarar todo, las versiones han ido cambiando en los últimos días.

De tal manera que Jorge ha decidido dejar a un lado la televisión y volcarse en su familia durante estas semanas tan complicadas que está atravesando. Su mujer, Alicia Peña, ha sido también una de las protagonistas sin quererlo. Y es que a pesar de que en un primer momento parecía que el ex guardia civil tenía controlada la situación, las declaraciones de Marta López y Alba Carrillo en los últimos días han descolocado la versión inicial.

Desde entonces, el matrimonio se refugia en su hogar con sus cuatro hijos, apartados del foco mediático. Ha sido la periodista Isabel Rábago quien ha aportado nuevos detalles sobre la situación actual de la pareja en 'Ya es mediodía', ya que la colaboradora cuenta con una relación estrecha con Jorge Pérez y conoce bien a su mujer.

La periodista ha podido hablar con la pareja este fin de semana y asegura que ambos están "desbordados" y "destrozados" ya que "no entienden el machaque personal que se está haciendo contra ellos". Además de sentirse atacados, asegura que ambos se sienten "muy decepcionados y tristes" en estos momentos. "Se está haciendo mucho daño. Imagínate estar en casa sin decir nada y que la gente esté poniendo palabras en tu boca", explica Isabel.

La colaboradora no ha dudado en dar la cara por el matrimonio, insistiendo en que mientras Jorge no ha abierto la boca, los demás lo están haciendo de manera desmedida. Por otra parte, defiende que Alicia es una madre que está dando de mamar a su bebé de cuatro meses y está completamente descolocada por todo lo que se está diciendo de ella: "Está destrozada porque no entiende el ensañamiento y tampoco entiende que por estar en casa le señalen de urdir un plan".

Además, Isabel ha negado que la mujer del guardia civil llamase a Marta López para volcar toda la responsabilidad en Alba, insistiendo en que la situación se ha ido completamente de las manos: "Está siendo un machaque brutal".

A pesar de que Joaquín Prat ha puesto en duda al matrimonio y Alexia Rivas ha defendido a Alba Carrillo en todo momento, Isabel Rábago no ha dudado en ningún momento en sus amigos y los ha protegido de todas las declaraciones que se han hecho en su contra.