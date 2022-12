El Seyprol, la familia que cumple 40 años bajo el recuerdo a su fundador: "Allá donde esté, seguro que está orgulloso"

SALAMANCArtv AL DÍA ha apostado por la idea de reconocer la importancia del fútbol modesto y, a partir de este mes de diciembre de 2022, estrenará una sección llamada 'El equipo del mes de Futormes'. Así, el primero en abrir la veda no ha sido otro que el mítico Seyprol, un club histórico y que ha organizado recientemente un evento para celebrar sus 40 años de vida.

Para ello, Adrián A. García, periodista y uno de los miembros más importantes de la entidad en los últimos años, nos ha contado toda la historia desde su punto de vista: "El Seyprol fue fundado en 1982 por Ramiro Sánchez, que es mi abuelo. Su primera intención era crear un equipo en Preferente, pero por desavenencias con su socio el proyecto no llegó a buen puerto y finalmente optó por el fútbol modesto. En este 2022 se han cumplido 40 años desde la creación del equipo, aunque conviene aclarar que durante este tiempo no siempre ha estado operativo. Mi abuelo dio carpetazo al proyecto al acabar la 2008-2009 y no competimos en la 2009-2010, pero en la 2010-2011 volvimos liderados por José Javier Sánchez (hijo de Ramiro) y un servidor. Esa aventura duró tres temporadas porque al término de la 2012-2013 nació mi hijo Hugo y no me daba la vida para más".

Sin embargo, la huella perduraba en el seno de la familia y en una comida familiar por el Día del Padre, "mi primo Sergio, mi hermano Héctor y yo comentamos que podíamos retomar el equipo, se lo propusimos a mi tío y volvimos en ese 2017 con más fuerza e ilusión que nunca. Y es que si algo ha tenido el Seyprol a lo largo de estos años es el vínculo con la familia. Lo fundó mi abuelo Ramiro, jugaron sus hijos Ramiro y Ángel, mientras que su tercer hijo varón, José, fue el delegado durante varias décadas y ahora ha recogido el testigo como presidente. Actualmente jugamos dos de sus nietos, Adrián y Sergio, mi primo, y Héctor, mi hermano, también ha vestido los colores del club. Por no mencionar a su bisnieto Hugo, que es el mayor fan que tenemos. Y eso queremos seguir siendo muchos años, una familia. Ya no solo en el más estricto sentido de la palabra con los vínculos de sangre, sino también en el sentido metafórico. Lo que queremos es que todo el mundo se sienta a gusto en el equipo y que lo sienta como parte suya. El fútbol modesto no está hecho solo para competir, también para hacer deporte, pasar buenos ratos, desconectar del día a día y conocer buena gente como la que ha pasado por aquí a lo largo de los años", ha confesado.

LA TRAYECTORIA

En sus inicios, el Seyprol jugaba en la Aldehuela, posteriormente se trasladó al patio del colegio Calasanz y de ahí volvió a la Aldehuela. También estuvo una temporada en El Rollo y dos en la Sindical y ahora, de nuevo, ha regresado a 'su' casa, la Aldehuela.

El equipo ha pasado por todos los trofeos que han existido (los cuatro tradicionales de fútbol modesto y, en esta nueva etapa, Futormes, con los que están desde su inicio en el fútbol 11). De hecho, Ramiro estuvo tan metido en el fútbol modesto que incluso patrocinó durante las temporadas 95-96 y 96-97 el Trofeo Salmantino y organizó el Trofeo de Fin de Año ‘Seyprol Seguridad’ entre 1998 y 2004.

Pese a ello, Adri, como normalmente le llaman sus amigos, ha asegurado que "nunca hemos ganado una Liga y nuestro mejor puesto fue un 4º, pero independientemente de eso, mi abuelo siempre comenzaba las temporadas con el objetivo de ganar el trofeo a la Deportividad. Siempre le daba mucha importancia a esa clasificación por lo que representaba: educación, respeto por el rival, por los compañeros, por los árbitros, formalidad… valores que él intentaba inculcar en sus jugadores. A día de hoy trabajamos de la misma forma. Queremos ganar cuantos más partidos mejor, lógicamente, pero sin perder de vista esos valores. Este trofeo sí lo hemos ganado varios años, el último en la 2017-2018".

EL HOMENAJE

"La idea de hacer este homenaje surgió a finales de octubre, durante una conversación entre mi tío José y yo. Estábamos en el negocio de mi tío organizando la ropa del fútbol y al ver las equipaciones antiguas aparecieron las primeras con las que jugó el equipo, allá por 1982. 'Fíjate, son de hace 40 años', me dijo mi tío. Y ahí se le encendió la bombilla y propuso hacer algo por los 40 años. A lo largo de estos años hemos tenido siete camisetas diferentes (azul, blanca y roja, morada, blanca y negra, amarilla, azulgrana y la ‘abejeta’ actual) y nos pareció visualmente interesante mezclar algunas de ellas en el partido. Desde ese momento nos pusimos manos a la obra para organizar el partidillo. Primero cerramos la reserva de la instalación y, una vez puesta la primera piedra, empezamos a avisar a los jugadores actuales y a jugadores de otras épocas. También quisimos tener un gesto con amigos y familiares que están siempre en la órbita del equipo y con los patrocinadores y les invitamos a formar parte del evento. La respuesta fue positiva desde el primer momento y fruto de la predisposición de todos hemos podido llevar adelante este homenaje al equipo y, en el fondo, también a mi abuelo, fallecido en junio del 2021. A todos ellos, a todos los que también han venido aunque no hayan podido jugar y a todos a los que les hubiera gustado asistir pero por diversos motivos no han podido hacerlo: 'Muchas gracias'. Allá donde esté, seguro que mi abuelo Ramiro está orgulloso de ver a tanta gente reunida de nuevo en torno al Seyprol", ha espetado un emocionado Adrián García.

UN EVENTO PARA EL RECUERDO

Daniel Piñero, una figura destacable dentro del Seyprol, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA y ha asegurado que "ha sido un día muy bonito y de los que gusta jugar porque te encuentras con gente que ha estado antes que tú en el equipo. Son buenos recuerdos, coincidimos el pasado, el presente y el futuro. Tengo 43 años, llevo cinco aquí y no cambiaría al Seyprol por nada en el mundo. Aparte de la cultura del esfuerzo, el equipo es mi familia, somos todos compañeros y amigos".

LA PLANTILLA ACTUAL

Sergio Carabias, Raúl y Jesús (porteros); Sergio Sánchez, Gimeno, Dani, Samu, César, Felipe, Telmo, Víctor, Joseba y Vela (defensas); Pablo, Pedro, Nuno, Brian, Joni, Stivens, Iván, Manu, Isma, Carlos y Álvaro (centrocampistas); Antonio, Dani Justo, Óscar, Sergio Delgado y Adri (delanteros).