El mundo del fútbol siempre mira hacia el mismo lado… cuando las cosas van mal. Por regla general, el entrenador es el blanco perfecto siempre que los resultados no acompañan, no se ganan partidos o no se juega del modo y manera que algunos quieren. Si a eso le sumamos que el tiempo en este deporte ha desaparecido, la mezcla ya es una bomba de relojería.

Raúl Casañ ha estado (y sigue estando) en el punto de mira de mucha gente del entorno de Unionistas, y no me refiero solo a los aficionados; tiene incluso al enemigo en casa y eso es mucho más peligroso. Hay ciertos miembros de la directiva a los que la vena ‘ultra’ hace mucho tiempo que se les volvió a marcar después de solo un tiempo escondida. Creo que a nadie le extraña esto.

¿Quién fichó al entrenador para esta temporada? El mismo (o los mismos) que ficharon a Dani Mori, lo echaron a la calle de malas maneras sin ninguna razón, y pusieron en su lugar a un viejo conocido del actual director deportivo. ¿Y quién colocó ahí al DD? Pues los mismos que pusieron a Astu, Gorka Etxeberria o Diego Hernansanz, y que llevan manejando los hilos del club a su antojo desde el inicio de la andadura de Unionistas.

Y decir esto no es querer más o menos al club, lanzar acusaciones en vano o intentar echar mierda en el momento actual; nada más lejos de la realidad. Simplemente es decir obviedades, que parece cada vez más gente comparte.

Lo llevo diciendo mucho tiempo; el problema de Unionistas no está en el banquillo, ni mucho menos, está en gran parte de la directiva y en el ‘grupito’ que decide la andadura del club. Ya es hora de que dé un paso a un lado, pero de verdad y no colocar en el puesto de mando al mismo perro, pero con distinto collar. Esto no es despectivo, es una expresión coloquial de nuestro rico idioma castellano.

Un club de fútbol no se puede comandar desde el fanatismo, la imposición y el “sí porque yo lo digo”; y Unionistas debe ser diferente a todo eso como lo fue en sus inicios y no caer en lo que tantas veces ha criticado y denunciado. Desde fuera, y por el bien del club, hace falta un cambio radical en la gestión… y si no, echen un vistazo a las gradas.

La cifra de espectadores apenas llega muchos partidos a 2.000 espectadores, cuando el número de socios y colaboradores es de más de 3.000; incluso la grada de animación ha perdido el color de hace un tiempo. ¿Por qué? Piensen y busquen la respuesta correcta porque solo hay una opción buena.

En el plano deportivo, Raúl Casañ se la jugaba en los dos partidos en casa ante Badajoz y Alcorcón; y no es que haya aprobado, es que ha sacado buena nota con 4 de seis puntos posibles, que tanto le importan a los que mandan. Quizá deberían fijarse en otros números en forma de cifras de contratos que tienen algunos jugadores, cuyo rendimiento deja mucho que desear. Hay que saber en qué tipo de futbolista gastarse el dinero e invertir bien para hacer una plantilla compensada, equilibrada y con diferentes opciones.

¿Eso también es culpa del que se sienta en el banquillo?

PD: Dicho esto, creo que Unionistas no va a tener problemas para salvar la categoría y jugar la próxima temporada en Primera RFEF. Eso no quiere decir que no cueste.