¿Cómo han vivido los salmantinos en el extranjero la eliminación de España del Mundial?

España sigue en estado de shock tras la eliminación del Mundial a manos de Marruecos en la tanda de penaltis de los octavos de final. Por ello, SALAMANCArtv AL DÍA se ha puesto en contacto con varios charros que residen en el extranjero para conocer como se ha vivido el duro golpe de 'La Roja' lejos de nuestras fronteras.

Así, Jorge Cuadrado, residente en Noruega desde hace años y fiel aficionado de Unionistas, ha dicho que "hemos reservado una sala en la oficina para ver el partido en vez de irnos a casa en el bus y nos hemos juntado una decena de compañeros. Lo hemos vivido con bastantes nervios, pese a que no estábamos haciendo nada, y con cabreo porque nos haya eliminado un equipo como Marruecos, que no ha ofrecido nada de juego. Lo de la tanda de penaltis ha sido una decepción y han salido acojonados a tirarlos, parecía que era el otro el que se había proclamado campeón en otras competiciones. Se nos ha acabado uno de los entretenimientos que teníamos por Noruega...".

Entre tanto, Raúl González, nacido en León, salmantino de adopción y exdelegado provincial de pádel, ha confesado desde Polonia que "habernos quedado fuera ha sido bastante decepcionante. Siempre hay que tener a gente más especializada en los Mundiales y sabíamos que nos iba a ocurrir lo mismo que en Rusia en los penaltis. Me encuentro con muchísima frustración y hay que apostar por que haya más jugadores españoles en el Madrid, el Barça o el Atleti. No se ve tanto apoyo a la selección española como antes. No tenemos más recursos que Morata y no se ha llevado a gente como Borja Iglesias. El delantero titular ha sido un suplente...".

Por último, David Juanes, el conocido -y exótico- entrenador de clubes como Unionistas, el Santa Marta o el Helmántico, ha manifestado desde Estados Unidos que "se echa de menos estar en Salamanca con los amigos y la familia para vivir un Mundial, pero lo hemos visto todo durante las mañanas y siempre nos hemos juntado para ver los partidos de España todos los compañeros al vivir en la misma urbanización. Sí que he notado que se habla mucho el tema del fútbol en el país y se habla de otras selecciones del Mundial como es el caso de los jugadores a los que entrenamos".