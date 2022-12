¿Abusos, Agresiones y Maltratos Sexuales? La ley de solo el sí es sí.

Dejar el Ministerio de Igualdad en estas manos es un despropósito desde el inicio. La responsabilidad no debiera caer sobre la Ministra, por más que su ignorancia, arrogancia y cerrazón no tengan límites, sino en quienes la nombraron y la sostienen.

Ver al feminismo dividido, a ella bajo aplausos y, a otra parte del feminismo pidiendo su dimensión resulta increíble y doloroso.

Ya he advertido en algún otro escrito, aunque me gustaría estar equivocado, que este feminismo de la Ministra, el gobierno y el presidente, autollamado feminista, están haciendo mucho daño al movimiento feminista.

¿Usted cree que la historia del feminismo se merece estos defensores o cree que están instrumentalizándolo?

Ya comenté el eslogan de la Ministra sobre la ley. Vamos ahora con otras cosas.

Desaparece el término “abusos” y todos los delitos sexuales se llaman ”agresiones”, justo para aumentar las penas, obsesión de la Ministra ¿Qué ha conseguido?

Yo no sé si hay que aumentar las penas o no. Pero le señalo a la Ministra algunas observaciones.

1ª. La palara abusos la hemos traducido mal del inglés, y sería mejor hablar de maltratos sexuales que es un concepto más amplio. Lo que llamamos abusos sexuales, debería incluir otras formas que de maltratos sexuales (casamientos obligados de niñas y adolescentes, mutilaciones sexuales, no aceptación de las diversidades sexuales como la transexualidad, homosexualidad, bisexualidad), etc.

2ª.- Llamar a toda forma de maltrato sexual “agresión” es tomar un medio o una estrategia (para conseguir doblegar a los menores) por el concepto de maltrato., que pone el acento en los menores.

El actual gobierno español complica las cosas, porque cambia la terminología en el código penal dejando de hablar de abusos y definir todos los casos como “agresiones”. Con ello, se producen otras dificultades y confusiones porque: (a) “ agresión” se relaciona directamente con violencia (aunque se puede generalizar ese uso); (b) no tiene en cuenta, que solo en torno al 12% usan la violencia.; (c) genera un problema innecesario porque en los trabajos científicos se seguirán usando dos terminologías: abusos sexuales o maltratos sexuales; d) olvida, desconoce o no se comprende que la motivación sexual tiene un peso importante en estas conductas delictivas y no basta con hablar de machismo, poder y agresión. No es lo mismo hablar de una relación objetiva asimétrica de poder (persona adulta y menor) que de una motivación de poder. Lo que la mayoría de los abusadores o maltratadores sexuales desearían es que los menores aceptaran a los seductores de buen grado y que la infancia estuviera hipersexualizada: e) ¿Y cómo entender los casos de mujeres adultas y adolescentes que abusan (pocas agreden con violencia) de otras chicas o chicos?

Y lo más grave, mientras los que proponen ley y el parlamento se llena de insultos, la incidencia de los abusos, maltratos o agresiones sexuales sigue aumentando.

Los datos de incidencia (casos registrados por las administraciones públicas) no dejan de aumentar en España, reflejando que hay más conciencia social para denunciar, mejor detección por los profesionales (buenas noticias) y posiblemente también un aumento real de la frecuencia de abusos o maltratos sexuales (noticia muy inquietante).

Además, y este es un nuevo problema, un número cada vez mayor de denuncias son archivadas, porque sus autores o autoras son menores de 14 años y no tienen la edad penal.

La Fiscalía publica datos actualizados cada año:,

Aumento a través de los últimos años (Fiscalía General del Estado, 2022). Tabla 1ª.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 2017 2018 2019 2020 2021

_________________________________________

Abusos 476 451 648 564 544 668

Agresiones 795 935 1185 1370 1117 1959

Unos datos asistenciales de estos mismos días (Hospital del Valle Hebrón), dados por el equipo EMMA, son bien ilustrativos. Desde noviembre de 2021 a noviembre del 20 22, han atendido a 349 casos de abusos sexuales, 24 más que el año anterior. Con una edad tipo, de 13 años; 87% mujeres y 13% hombres. El 34% tenían entre 8 y 12 años.

Los abusadores o agresores de esta muestra asistencial, eran padres, primos, conocidos y, cada vez más, menores de edad.

En efecto, tenemos novedades inquietantes que resumimos así:

En primer lugar, los abusos y agresiones están aumentando, tanto porque aumentan las denuncias, como porque aumentan los abusos y agresiones, especialmente entre adolescentes víctimas o abusadores-agresores.

Los varones son los más responsables de los abusos y agresiones, pero cada vez hay más chicas que abusan (son pocas las agresiones perpetradas por mujeres) de otras chicas y de los chicos.

Para entender lo que está pasando no basta con hablar del patriarcado y de machismo (Señora Ministra) o considerar que los jueces son como usted le llama. Las causas son muy numerosas, poniendo de manifiesto un fracaso en la socialización de los hijos, los alumnos y los ciudadanos adolescentes y jóvenes.

¿Cuáles son las posibles causas?

Con carácter general, entre otras, la siguientes: numerosas familias , escuelas y profesionales de la infancia guardan silencio; La sociedad liberal de mercado, aunque no conozcamos mejor alternativa, ha convertido la sexualidad en un nuevo producto de consumo con nuevos mitos sobre la sexualidad

En el caso de los adolescentes:

-El ocio está asociado al botellón, no pocas familias han perdido el control educativo de sus hijos en relación con los horarios y sus formas de ocio, recurren a la pornografía desde muy temprana edad, no reciben adecuada educación sexual, los que tienen actividad sexual lo hacen de forma furtiva, carecen de una ética e las relaciones sexuales y amorosa, etc.

-Hemos pasado de la moral represiva a la usencia de ética sexual y amorosa y a la obligación o prescripción de la actividad sexual.

-La educación sexual está ausente en muchas familias, en numerosas escuelas y en las consultas de muchos sanitarios.

-Acceden en secreto a mucha información, incluida la pornografía de todo tipo. Pero la información no está legitimada por la familia, la escuela y los sanitarios.

-Alguna leyes descalifican la función de la familia y los profesionales en las ayudas que podrían ofrecer en caso del aborto, la identidad sexual etc.

En reasumen, hemos logrado una gran libertad, que no debemos perder, pero si no educamos para ser libres, también con ética sexual y amorosa (ética el consentimiento, la igualdad, la salud, el placer compartido, la lealtad, las diversidades, los cuidados y la vinculación y desvinculación) dejamos a los adolescentes desorientados. Cada vez más, sufren las consecuencias ellos y ellas, las familias y la sociedad.

Lo adolescentes y jóvenes pueden y deben ser nuestra esperanza de un futuro mejor ¿Lo estamos haciendo bien los adultos?,