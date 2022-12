Preocupante mensaje de Elena Huelva, la joven influencer con sarcoma de Ewing

Desde hace cuatro años, Elena Huelva lucha día a día contra el Sarcoma de Ewin. La joven sevillana de 20 años batalla contra el cáncer demostrando su optimismo, buen humor, y sobre todo, las ganas por vencer esta enfermedad.

Hace tan solo unos días, la influencer compartía en sus redes sociales un preocupante vídeo hablando de su estado de salud actual. Elena confirmaba lo peor, y es que a pesar de las fuertes sesiones de quimioterapia y radioterapia que lleva soportando desde que tenía 16 años, las cosas no estaban yendo del todo bien.

"Ojalá no haber tenido que hacer este video nunca... Me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso. No hace falta que diga mucho más", explicaba la joven en su perfil de Instagram. Una publicación que momentos más tarde se llenaría de miles de mensajes de apoyo y cariño de sus seguidores y decenas de rostros conocidos.

Durante su lucha incesante por vencer la enfermedad, Elena se ha visto arropada por numerosos famosos que han pasado de ser sus ídolos a sus amigos. Manuel Carrasco, Paula Echevarría o María Pombo son algunos de los personajes que han mostrado su apoyo público a la influencer y que, además, llevan acompañándola en todo su proceso de recuperación.

Ana Obregón ha sido otra de las personas que ha compartido unas fotografías junto a la joven con un emotivo mensaje: "Es una guerra cruel, pero es la única guerra en la que no hay ganadores ni perdedores, hay heroínas como tú, héroes como fue mi hijo y muchos más que no conocemos".

Elena padece la misma enfermedad por la que su hijo, Aless Lequio, falleció el 13 de mayo de 2020 con tan solo 27 años de edad. El Sarcoma de Ewing es un tumor maligno que se produce en los huesos del cuerpo -suele aparecer en los huesos de los brazos, las piernas, las costillas, la columna y la pelvis- y que afecta principalmente a los adolescentes y adultos jóvenes.

La influencer no quiso perderse el pasado miércoles la premier de 'La última', serie protagonizada por Aitana Ocaña, a quien Elena confesó tener un especial cariño: "Tenemos una amistad muy bonita, muy especial". Sin embargo, la joven no quiso hablar de Sara Carbonero, con quien mantiene una gran amistad desde hace años y juntas han compartido innumerables momentos, convirtiéndose un gran apoyo la una en la otra en sus luchas de superación.