Nueva muestra de pintura en el Casino Obrero de Béjar

Este martes, 6 de diciembre, la Sala de Exposiciones y Conferencias del Ateneo Cultural Casino Obrero de Béjar acoge la inauguración de la exposición titulada "dibujos y acuarelas" del autor Juan Antonio Bejarano del Bosque. Será a las 19:00 horas y contará con la presencia del autor.

Además, será la primera vez que Juan Antonio, vecino de la localidad textil, exponga sus trabajos. Tal y como cuenta el propio artista, “en 2019 comencé un curso de pintura que se hacía en el Centro de Mayores y tras la insistencia de personas de mi círculo cercano, me he decidido a mostrar a todos algunos de los dibujos y acuarelas que he realizado en este corto periodo de tiempo” asegura Juan Antonio.

La exposición permanecerá abierta hasta el día 11 de diciembre ,excepto el miércoles 7 de diciembre, y el horario de la muestra será desde las 17:00 hasta las 21:00 horas.