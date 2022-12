Chapela y Tropi: "Se ha conseguido lo que todos deseábamos"

Iván Chapela y Tropi, futbolistas de Unionistas, han atendido a los medios de comunicación al término del duelo con el Alcorcón en el Reina Sofía.

CHAPELA

"Puntuar es muy importante y se ha conseguido lo que todos deseábamos. El triunfo refuerza y ahora vamos al siguiente partido con confianza. Toca ir en esta línea para que haya cosas más buenas".

TROPI

"Quiero incidir en el trabajo del equipo y estábamos en un momento de dudas, pero ya se ha visto que no. Casañ insistía en la posible segunda jugada y la he finalizado con gol. Demasiadas críticas no ha habido, pero sí que eran momentos de alerta".