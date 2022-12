El PSOE celebra el 44 aniversario de la Constitución apostando por reforzar su cuidado

Decenas de cargos y afiliados del PSOE de Peñaranda y comarca se han dado cita en la Casa del Pueblo para cumplir con la tradicional celebración que organizan durante el Día de la Constitución, que este martes cumple 44 años.

Durante el acto, la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, destacaba que “han sido 44 años en los que hemos ganado en derechos y libertades gracias a la generosidad y el esfuerzo de aquellos partidos que consiguieron sacarla adelante, entendimiento que hoy posiblemente sea mas difícil”.

El senador autonómico y concejal peñarandino Fran Díaz, aseguraba que “ya son muchos los años que venimos celebrado el Día de la Constitución, pese a quienes ahora vienen dándonos lecciones de constitucionalismo” y añade que “hoy es dia de recordar el consenso que hizo realidad la Constitución, pero también es dia de reivindicar su cumplimiento y el respeto a las instituciones. Defendamos esto desde los Ayuntamientos”.

Por su parte David Serrada, Secretario general de los socialistas salmantinos, afirmaba que “creo que no hay mejor sitio que la Casa del Pueblo para celebrar la Constitución, la igualdad y la justicia social. Muchos socialistas se dejaron la piel por sacarla adelante y ahora hay que cultivarla y cuidarla todos los días para que no se deteriore nuestro estado democrático” a lo que añade que “hoy el gobierno de Castilla y León es el peor de la historia en toda Europa, ya que ha permitido la entrada de la extrema derecha a gobernar, algo que no pasaba desde la II Guerra Mundial. Los socialistas tenemos que construir día a día los derechos y libertades, de no hacerlo nosotros se lo cargaran todo”.