El análisis de Ramiro González del Alcorcón: "Ha sabido adaptarse a la categoría después de un descenso de Segunda"

Ramiro González, segundo entrenador de Unionistas, ha analizado para SALAMANCArtv AL DÍA al Alcorcón, equipo que actualmente se encuentra en los puestos de playoff con 30 puntos, por lo que ha hablado de su forma de jugar, los futbolistas a destacar... y mucho más.

ALCORCÓN

"Es uno de los equipos que ha sabido adaptarse a la categoría después de un descenso de Segunda. No se cree mejor ni peor que nadie, pero se adapta a tener balón o no, a juntarse o no... es inteligente y se encuentra en buena dinámica con varias jornadas sin perder y estando muy arriba".

CÓMO JUEGA

"Puede hacerlo 4-1-4-1, 4-2-3-1 o 4-4-2. Es un equipo que juega con un punta fijo y un mediapunta que se mueve a las espaldades de los mediocentros, tiene dos extremos y dos laterales que se ponen muy altos".

CANDIDATO AL ASCENSO

"Es un claro candidato. Uno por uno tiene muy buena plantilla con una abanico muy grande de jugadores por posiciones. Es muy completo".

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

"Las debilidades no te lo podría decir tan a la ligera (bromea), pero es un equipo que tiene pocas porque es muy serio. Se le puede ganar, aunque no las veo grandes para ser sincero por el potencial del que dispone".

JUGADORES A DESTACAR

"A Javi Lara y a Chiki por futbolistas y personas. Javi igual tiene el pie de mayor categoría y Chiqui, que es baja, es un jugador que marca las diferencias en cada partido. Puede llegar a ser una ausencia sensible".

FRAN FERNÁNDEZ

"Es un entrenador muy inteligente y juega en base a la categoría en la que está. Si te tiene que entregar el balón, él te lo entrega".