La historia de Pablo Torres, el salmantino que es campeón de Europa sub20 y ya sueña con el Mundial de rugby

Salamanca está de enhorabuena después de que uno de sus ‘hijos’ haya conseguido un hito como el de proclamarse campeón de Europa sub20 en la modalidad de rugby. Su nombre es Pablo Torres, hijo de Pablo Torres Blanco, el reconocido charro que formó parte del ADUS que subió a División de Honor B y que luego dirigió al primer equipo del cluben varias etapas, y actualmente milita en las filas de El Salvador de Valladolid.

Así, el crack ha contado a SALAMANCArtv AL DÍA todo lo que ha sentido después de tocar el cielo en su gran pasión: “Estoy muy contento porque formamos un gran grupo y conseguimos ganar jugando como un equipo. Cuando te empieza a felicitar todo el mundo ya te das cuenta de la importancia que tiene para la gente y para ti, que eres el que lo ha ganado. No es algo que solo vaya contigo, sino que tiene repercusión”.

Además, Pablo Torres no ha ocultado su emoción al acordarse de sus familiares por todo lo que le han ayudado en el proceso y ha asegurado que “siempre tienes presente a la familia, a mi madre, mis hermanas, mis abuelos, también a mi padre, que es el que siempre me ha entrenado y casi todo lo que sé me lo ha enseñado él. Todos me han apoyado al máximo”. Sin embargo, los más cercanos no han sido los únicos que le han mostrado su cariño, sino que el Salamanca Rugby Club, entidad en la que jugó al dar sus primeros pasos, no se ha quedado atrás: “Eso significa que me siguen la pista, son cercanos y se alegran por mis logros. Eso me parece muy positivo por su parte y se lo agradezco un montón”.

Entre tanto, la estrella local de un deporte de tanto contacto como el rugby ha relatado cómo ha vivido el partido en Lisboa, capital de Portugal, el país vecino, al derrotar en la gran final a Países Bajos por 6-13 porque “estuvo todo bastante apretado en el resultado, pero en ningún momento creímos que íbamos a perder y eso fue lo que nos hizo ganar”.

No obstante, dicho triunfo tiene miga, puesto que España se ha clasificado para el World Rugby Trophie de Nairobi (Kenia): “La clasificación es bastante importante para la Federación Española porque iremos al Mundial si lo ganamos. Creo que nunca ha ido España a un Mundial sub20 y sería un logro para seguir creciendo a nivel de jugadores”.

Por otro lado, el salmantino ha hecho memoria de la forma en la que ha fluido su carrera a lo largo de su vida pese a su corta edad: “Empecé jugando en Salamanca y con 15 años me fui a vivir a Marbella con la familia, por lo que seguí jugando allí también. Es un gran club, aunque luego con 18 años me fui a El Salvador, en Valladolid, que es el sitio en el que estoy ahora mismo. ¿Lo que me han dicho? Que estaban muy contentos también”.

De cara al futuro, Pablo Torres ha mostrado sus ganas de “mejorar, seguir aprendiendo lo máximo posible, que es muy importante porque cada vez entiendo más cosas y lo que quiero es acabarme de formar”.