Casañ: "Necesitamos a todos los jugadores porque tres partidos en una semana son muchos. Todavía tengo dudas..."

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del importante partido entresemana contra el Alcorcón, un rival de zona de playoff.

Sin tiempo: "Intentando recuperar y trabajando poco, solo cuatro cositas que sean buenos. Estamos preparando el rival que nos viene y con pequeños detalles de lo que queremos hacer y lo que nos pueden hacer".

Alcorcón: "Es un equipo que es el que más en forma está en las últimas jornadas. Tiene jugadores de superior categoría y domina las exigencias del juego. Saben lo que hacen".

Sensaciones: "Quiero seguir con esa sensación de equipo y unidad".

Ramiro, baja: "Leal o Pedraza pueden jugar. Los dos trabajan muy bien para entrar. Un defensa lo que quiere es no cometer errores. ¿Leal se merece ser titular? Lo merecen todos y hay que tomar decisiones. Son dos posiciones para cuatro jugadores y se ha ido rotando entre los centrales".

Rotaciones: "Físicamente están todos bien, pero necesitamos a todos los jugadores porque tres partidos en una semana son muchos. Todavía tengo dudas y depende del informe de los fisios. Seguramente habrá variantes".

Fichar un delantero: "Necesitamos más goles como equipo, pero estoy contento con todos. Se necesitan goles de los centrales, de los extremos... no solo de los delanteros. Si hay que reforzarse porque encontramos algo muy bueno, eso ya es cosa de la dirección deportivo. Se mirará todo y si es necesario o no. ¿Si he hablado con la secretaría? Sabemos el club en el que estamos, no creo que sea momento de firmar".