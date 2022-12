Carleton, en su presentación con el Perfumerías Avenida: "Me llamó mucho la atención el ambiente en Würzburg"

Bridget Carleton, el último fichaje del Perfumerías Avenida, ha ofrecido sus primeras palabras tras aterrizar recientemente en Salamanca y ver el partido de su equipo con el Movistar Estudiantes. Por otro lado, Jorge Recio, el presidente, y Roberto Íñiguez, el entrenador, han acudido al acto.

BRIDGET CARLETON

Primeras palabras: "Estoy muy emocionada y agradezco la oportunidad. Hablé con Víctor Lapeña, amo la ciudad, quiero jugar en Euroliga y llevaba un tiempo descansando tras el Mundial".

Conversación con Lapeña: "Fue él como seleccionador de Canadá el que me dijo cosas maravillosas del club y solo ha tenido buenas palabras".

Entrar al grupo: "Estoy preparada y ya he ido a cenar sushi con el resto de compañeras para conocer a todas un poco. Hay un gran vínculo con los fans y me llamó mucho la atención el ambiente en Würzburg. He visto que las jugadoras se dejaron la piel en el partido. Me encanta defender y es parte del juego. En la WNBA se me conoce como una jugadora defensiva".

JORGE RECIO

Valoración: "Parecía fácil ir al mercado para mucha gente, pero es complicado. La fortuna apareció en nombre de Bridget Carleton. Ni Roberto ni yo tuvimos ninguna duda. Tiene capacidad para seguir creciendo y logramos hacer el fichaje en dos días. Tenía más ofertas y le agradecemos que se haya decidido por nosotros. ¿Primer fichaje de la nueva era? No me ha parecido tan complicado. Tenemos claro que hace falta mejorar el equipo y pelearemos por las jugadores si aparecen. Los agentes tienen ya mi WhatsApp".

ROBERTO ÍÑIGUEZ

Carleton: "Ha mejorado con la exigencia en la WNBA. Hemos hablado, aunque no de baloncesto todavía. Lo que quería es que viese el partido y disfrutase del día. Hablaremos a partir de ahora en el día a día. Es una jugadora a la que no voy a descubrir y nos va a ayudar. No es sobresaliente en una cosa, pero sí es notable en muchas. Ocupará la ficha de Moriah para la rotación".