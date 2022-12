Este 5 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Voluntarios, y Naciones Unidas, reconociendo el valor que tienen las acciones de estas personas en la sociedad lo ha declarado como el año de “la solidaridad a través del voluntariado”, poniendo en valor el aporte callado que muchas personas, alrededor del mundo, hacen por el prójimo; y “el poder de nuestra cualidad humana colectiva para impulsar un cambio positivo a través del voluntariado”.

El voluntariado es el gesto y la acción de una persona que libremente decide en forma altruista, desinteresada, responsable y comprometida, dedicar parte de su tiempo a la realización de acciones solidarias en pro de causas que demandan soluciones urgentes en favor del bien común. SALAMANCA AL DÍA ha recogido los testimonios de dos voluntarias que desarrollan su labor en la ciudad.

Helena López

"Soy voluntaria. Participo en el proyecto Molokai, haciendo Pándano, porque me gusta dar más de mí, me ayuda a crecer personalmente, y empatizar más con la gente, a ver más allá de la propia realidad que solemos tener nosotros, que al final es un poco yo, yo, y mis cosas. Ver que hay más allá y que hay más personas que necesitan de nuestra ayuda.

Todas las historias que ellos te cuentan y el tiempo que compartes con esas personas, te ayuda a ti también a crecer y a saber por qué se encuentran en esa situación, a intentar buscar maneras para salir, que vuelva a ser la misma persona de antes, porque se puede. Y eso es lo ellos necesitan, que haya alguien que se preocupe por ellos, que mire por ellos y eso, a ti te hace sentir muy bien".

Marta Delgado Pérez

"Participo en el proyecto Molokai, coordinando el voluntariado de Calaguao, que consiste en dar clases de guitarra a niños desde los 6 hasta los 16 años, en el barrio de Pizarrales de Salamanca, aunque en verdad, la música es una excusa para que pasen una hora a la semana en un espacio agradable, donde compartir y divertirse, considero que el voluntariado, en mi vida, me aporta una desconexión de la rutina.

El tratar con niños, cada día es una experiencia nueva, y no sabes lo que te vas a encontrar. De ellos aprendo y disfruto, viendo la ilusión que tienen por aprender a tocar la guitarra, también tengo la suerte de estar rodeada de un equipo de voluntarios que me acompañan en esta aventura y no pueden ser más maravillosos. Además, según van pasando las semanas, vas creando un vínculo más fuerte tanto con los niños como con el resto del grupo de manera que acabas cogiéndole cariño, al igual que ellos a ti".

El voluntariado sin edad

La actividad del voluntariado requiere de más personas alrededor del mundo y las motivaciones para elegir esa forma de cooperación con la comunidad puede obedecer a muchas razones, sin embargo, la edad, el sexo, la nacionalidad, la religión, el idioma, la cultura, nada de ello impide sentir como propios algunos de los problemas o necesidades de los demás y querer hacer algo para mejorar el mundo y el tiempo que nos ha tocado vivir.

Los voluntarios actúan modesta y organizadamente, sin esperar nada a cambio; se trata de mejorar la vida de la comunidad desarrollando un trabajo, al amparo de instituciones públicas y privadas, dedicadas a ello y en el marco de una planificación más ambiciosa que busca crear condiciones más afines con la convivencia ciudadana y el bienestar general.

De acuerdo con la Red de Voluntariado Social de Salamanca, la comunidad salmantina acoge al menos 27 entidades que trabajan en el ámbito provincial, cubriendo diversos campos de atención como, por ejemplo, el de personas con discapacidad, el de inmigración, el área sociosanitaria, y otras más complejas que atajan diversas realidades.

Cáritas Diocesana de Salamanca es una estas instituciones sociales que forma parte de la Red y atiende diversas realidades, acoge a personas y familias, con problemáticas complejas y en esta ocasión, Salamanca al Día habla con dos jóvenes voluntarias de Cáritas, del proyecto Molokai, para conocer de cerca un poco de la experiencia juvenil en el terreno.

Carmen Sanchis / Fotos cortesía de Cáritas de Salamanca