El Salamanca UDS se pega un tiro en Aranda: la roja de Franco y el penalti fallado de Amaro alejan el liderato (2-1)

El extremo ha visto dos amarillas en pocos minutos y ha dejado al equipo con diez, mientras que el capitán no ha podido convertir la pena máxima

Si todo se pone de cara, el Salamanca UDS siempre la lía. Es como un mantra que atormenta a sus aficionados, pero tan real como la vida misma. Con el pinchazo del -hasta ahora- líder con el Mirandés B y el deseo de sacar petróleo, los de la carretera de Zamora se han empeñado en pegarse un tiro en el pie al perder con la Arandina (2-0) en El Montecillo. De este modo, los blanquinegros se han quedado a seis puntos del ascenso directo y con un rival como el burgalés aún más alejado. La roja de David Franco y el penalti fallado por Amaro, dos golpes al mentón para irse a la lona. Souley, goleador en el añadido para responder a Dango y Jaime.

En la alineación, María no ha hecho probaturas para evitar las "leches de órdago" y no ha inventado ni en el lateral derecho. Así, el técnico ha repetido con los mismos jugadores que contra el Astorga a excepción de Jony, que le ha ganado una vez más la partida al suplente Pereira, y José Rodríguez por los sancionados Gustavo y Pablo de Castro.

Así, los charros han salido poderosos al terreno de juego al ser plenamente conscientes de la importancia del duelo, por lo que Gabri Salazar y David Franco han tratado de ver puerta a las primeras de cambio. Mientras, Ayoub, tras un centro de Dango, ha mandado a las nubes el balón en la única ocasión de los locales en toda la primera mitad. Por su parte, David Franco ha gozado de la acción más clara al plantarse solo frente a Jara con un soberbio pase de Amaro, que ha acabado con sangre por un golpe, para romper líneas... pero el extremo ha errado en el tiro. 0-0 al descanso.

En el segundo tiempo, la Arandina ha dado un paso al frente bajo el diluvio y Dango no ha remachado un envío de Andrés González, ex de la UDS y el CD Guijuelo, por milímetros. Además, todo se le ha puesto cuesta arriba al Salamanca UDS con la expulsión por doble amarilla en muy pocos minutos de David Franco. Tras ello, Dango no ha perdonado a la segunda y ha batido a Miguel del Río para subir el 1-0 al marcador.

En medio del caos, los del Helmántico han visto cómo Jorge Ruiz Aguado ha señalado un penalti que Amaro ha fallado por la intervención de Jara al adivinar el golpeo del medio. Por otro lado, en la siguiente jugada, el meta le ha hecho otra gran parada a Álvarito con su tiro de falta. Finalmente, debacle de los de María Hernández para encadenar tres jornadas consecutivas sin saber lo que es ganar... y los fichajes empiezan a hacer falta más allá del 2-1 de Souley, en el añadido, a la salida de un córner.

DERROTA DEL SANTA MARTA

Los de Mario Amatria, que siguen en la zona de peligro de la tabla de clasificación, han vuelto a perder en casa frente al filial de la Cultural Leonesa por 1-2.

FICHA TÉCNICA

Arandina: Jara; Dieguito (Isra, min. 89), Pesca, Vitolo, Pedro Dango (Koke, min. 80); Santa (Fer, min. 89), Manu (Átomo, min. 69), Andrés, Jaime; Ayoub (Zazu, min. 69) y Haji.

Salamanca UDS: Miguel del Río; Jony, José Rodríguez (Pereira, min. 89), Fábio, Souley; Amaro, Peli, Diego Benito (Padilla, min. 69); Álvarito, Gabri Salazar (Joel, min. 69) y David Franco.

GOLES: 1-0, min. 58: Dango. 2-0, min. 70: Jaime. 2-1, min. 90+: Souley.

ÁRBITRO: Jorge Ruiz Aguado, del colegio de Castilla y León. Roja a David Franco. Amarillas a Ayoub, Pesca; David Franco (2) y Amaro.

ESTADIO: El Montecillo.