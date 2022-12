“La sumillería es una carrera para toda la vida”

Paula Menéndez, ganadora del Premio Sumiller Revelación Marqués de Vargas Powered by the Wine Studio

El pasado 29 de noviembre la salmantina, Paula Menéndez, ganó el Premio Sumiller Revelación Marqués de Vargas en un certamen que puso en valor no sólo su perfil técnico y sus habilidades en el arte de la sumillería, sino también su temple para llegar a una final emocionante, bajo la mirada evaluadora de expertos en la materia, quienes la galardonaron como un reconocimiento al talento joven y como una forma de impulsar la figura del sumiller en la hostelería, apoyando la formación continua de nueva generaciones.

La ganadora de la II Edición del Premio Sumiller Revelación Marqués de Vargas Powered by the Wine Studio, Paula Menéndez, habla desde Madrid con SALAMANCArtvALDÍA y cuenta cuenta cómo fueron sus inicios. De aquellos días recuerda que el panorama "no estaba muy claro; comencé hace doce años cuando vivía en Valencia, estudiaba para ser Licenciada en Criminología y Detective Privado”.

¿Cuándo y cómo empezaste en el mundo de la sumillería?

Aquellos días no tan lejanos, trabajaba y estudiaba, "lo hacía en hostelería y me fui interesando en explorar opciones existentes, me fue atrayendo cada vez más ese mundo, adentrándome en explorar opciones, la sumillería, la enología técnica, también me ocupé de estudiar, presentar exámenes internacionales. Formarme en diferentes áreas de la hostelería.

El trabajo fue una etapa importante en la trayectoria de esta salmantina que “estuvo en muchos restaurantes, como por ejemplo, Aponiente, que tiene 3 estrellas Michelin, en el Puerto de Santa María y en Noor, con 2 estrellas Michelin, en Córdoba. Me dediqué a explorar formas de entender el vino”. Además, revela que tuvo una jefa en Valencia que le marcó el camino, “era un ejemplo, del grupo Quique Dacosta, su nombre era Manuela Romeralo, ella me inspiro, fue un referente”.

¿Qué significa para ti ser la ganadora de la II Edición del Premio Sumiller Revelación Marqués de Vargas Powered by The Wine Studio?

La ganadora o el ganador recibiría como premio un programa de formación en reconocidas bodegas de prestigio internacional, es decir, a Paula Menéndez le aguarda una etapa de formación exclusiva que le llevará por varias bodegas de gran prestigio en España, Francia y Portugal, sobre ello puntualiza que “este es un reconocimiento a la profesión a la que me dedico y es una demostración de apoyo que te dan ganas de seguir creciendo en el área. Además, en el mundo de la sumillería, hay cada vez más mujeres en el área, tengo más compañeras que compañeros”.

Retos y desafíos para una sumiller llamada Paula Menéndez

Los próximos pasos en su carrera parecen estar muy claros, no duda en establecer y jerarquizar prioridades en la profesión; acota que “los retos son muchos, pero básicamente hay que estudiar mucho y continuar haciéndolo, hay mucho por conocer, los retos son seguir adquiriendo cada vez más conocimiento, y apostar por un proyecto personal”.

El proyecto personal ya tiene nombre, In Wine Veritas. A través de esta empresa pueden dar consultoría y servicios a los clientes de la restauración y hostelería, “nos adaptamos para orientar a nuestros clientes en su negocio, en generar una nueva bodega ajustada a sus requerimientos, formación del equipo, organizar catas, ahondar en el conocimiento del vino, es una empresa multidisciplinar que busca dar a los clientes todo lo que este necesita en relación con el vino, su bodega y su plan de negocios.”

Sobre los retos, Paula insiste en lo importante que resulta el compromiso con la formación continua, sin perder de vista que su proyecto de caladura es In Wine Veritas, “los retos van en el sentido de que sientes que hay que profundizar siempre en vinos de todo el mundo, por otra parte, el reto principal, junto con la formación, es llevar a buen puerto lo principal: el emprendimiento.”

¿Hacia dónde apuntan tus planes futuros ?

“En el futuro lo que sí está claro es que hay mucho trabajo, en asesorías, en generar nuevas interacciones, somos creativas. Sobre cómo fue tener como rival en la competencia a su socia, de In Wine Veritas, sin titubear responde: “Fue una situación interesante porque tenemos perfiles diferentes y sí que fue enriquecedor”.

¿Cuál fue el secreto de tu éxito ante la prueba sorpresa que preparó el jurado para los competidores en el gran evento en Madrid?

Los participantes afrontaron dos pruebas diferenciadas para la demostración de sus competencias. En el caso de Paula, ella exhibió sus habilidades para el servicio y atención al comensal, asesorando en la elección de maridaje ante el denominado ‘Jurado de los Comensales’, pero en la etapa final, se enfrentó a la prueba sorpresa, donde los finalistas debían servir un magnum de champagne Bollinger en 12 copas, distribuyendo la misma cantidad de vino en todas ellas y sin opción a rectificar.

Sobre ello confiesa que “nos dejó con la boca abierta, no la esperábamos y para rematar esa destreza no tenía tanto peso, en comparación con las anteriores, que ya habíamos realizado. El secreto para superar la prueba sorpresa, creo que fue la templanza, la preparación, el esfuerzo permanente en tener solidez, saber hacer, la experiencia en sala, me he dedicado mucho tiempo a la atención en sala”.

¿Qué recomendación harías a chicos y chicas que se sienten atraídos por el mundo de la sumillería?

“Pues que estudien muchísimo, es una carrera que demanda esfuerzo en cultivarse, exige viajar para conocer las zonas productoras, estudiar y lo más importante es una carrera de fondo, no es un curso, es una carrera para toda la vida.”