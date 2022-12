Íñiguez no cree que Moriah "vuelva a jugar con Avenida" y dice de los pitos que "es como si yo me preocupase por Frodo el nomo"

Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha comparecido ante la prensa después del duelo con el Movistar Estudiantes.

Valoración: "Es el partido que mejor hemos defendido en lo que llevamos de año y hemos dado un giro. Debe ser la manera de jugar. Estos días hemos tenido muchas reuniones individuales y colectivas. No hay milagros, pero hay que meter a Bridget en dinámica. Este es el camino y las jugadores han reflejado lo hablado por dar un poco más".

Descanso: "Les he corregido detalles del rebote y posiciones defensivas en pick and roll. Si sientes verdadero amor por una compañera, le ayudas y eso nos falta un poco. Lo que pasa en la pista es consecuencia de las relaciones en el grupo y la cultura que se sigue. Vamos entendiendo el camino a seguir. Les he dicho que no se preocupasen del público y los silbidos al entrenador. Hay que querer a la gente, pero ser exigente".

Fuera de casa: "Creo que no tiene nada que ver y a domicilio siempre es más difícil ganar. No estábamos en el camino correcto en casa o fuera. Nos faltaba identidad o carácter. Hemos podido perder en casa algún día. La realidad es que hemos jugado sin norteamericanas. Se dijo aquí que la lesión de Jefferson era de tres semanas y no de larga duración, aunque eso ya se sabía. Seguramente no pueda jugar más con este equipo. Silvia hace que el puzzle se complete sin estar a su mejor nivel por lo que está pasando y Maite lo agradece".

Carleton: "Es una jugadora más y es todoterreno. Nos puede ayudar en muchas facetas y viene con hambre porque quiere jugar la Euroliga. Estoy feliz de que haya llegado. Nogic hoy no ha lanzado dos tiros que me la comería comer y se tiene que atrever. Me he enfadado con Julia por los rebotes y debe ser una referencia, igual que Fasoula. Las jugadoras buenas luchan la posición antes y toca mejorar".

Jefferson: "Está en Estados Unidos y necesita ver lo qué pasa con sus médicos. Será complicado que vuelva a jugar con Avenida y hemos cambiado su ficha por la de Bridget. No sabemos ni lo que necesita para el tobillo. No ha podido rendir como profesional, pero como persona ha sido fantástica. Creo que Moriah no va a volver a jugar aquí".

Pitos: "Siempre me han pitado aquí cuando he venido. Nunca he perdido como visitante y hasta Silvia me defendió una vez en Euroliga. Que silben lo que quieran, así no silban a las jugadoras. Voy a estar aquí dos años y medio más. Los que están fuera no me conocen. Las formas me importan una mierda. El público solo ve las broncas. Yo he visto murmullos cuando venía aquí y ganaba de 30. Es como si yo me preocupase por 'Frodo el nomo' o 'La naranja mecánica'. Estoy muy orgulloso del presidente y se preocupa hasta de si los grifos van bien o no en las casas. Habla con los agentes, con el entrenador, las jugadoras... y eso lo necesitábamos".