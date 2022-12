Hacemos intervenciones terapeúticas en las que chicos o mayores necesitan curar rencores.

En una película de Eminem en una batalla final rapeando, empezó y lo hizo cantando sus desgracias. Cuando le tocó al contrincante había quedado desarmado.

Intentamos redefinir los traumas y convertirlos en fortalezas. La resiliencia es más fácil de definir que llevarla a la práctica.

Muchos de nuestros chicos y chicas han sido maltratados y abandonados. Eso hace mella en su autoestima y a su tolerancia a la frustración que se hace baja en las pequeñas cosas materiales, porque en lo esencial del mal querer su aguante es infinito.

Sabina dice en su última canción que es obsceno desnudar el alma.

Afrontamos los traumas externalizándolos para poder luchar contra ellos sin dañar a la persona. Demonios como el alcohol, drogas varias, celos, violencia, fugas, aprender a reconocerlos sin odiarse así mismos.

Estudiamos el modelo constructivista sistémico y centrado en soluciones. Mezclado con Freire, Milani y múltiples intuiciones.

No sé si con los muchos años de trabajo con estos adolescentes se genera un talante especial. Me sobrecoge fallar con los chicos y no cumplir las expectativas de los educadores con ganas de aprender.

Ellos te cuentan su dolor o percibes sus reacciones o consecuencias. Son sillas de ruedas invisibles que pueden provocar impotencia en familia y educadores.

Se necesita mucha sensibilidad y cariño para no juzgar y no escuchar en versión cotilleo. La escucha activa que devuelves a los chicos con resúmenes redefinidos buscando lo positivo y soluciones.

Se buscan las soluciones que ellos mismos dan en sus momentos de lucidez y que ya han experimentado en grandes o pequeños momentos.

Una desculpabilización es necesaria. En alguna ocasión después de una hora reforzando a una chica al salir le dice a una educadora, Chuchi me ha dicho que no valgo para nada. A veces hay que usar la deducción al absurdo poniéndonos todavía más negativos para que se defiendan. Esto cuando notas que diciendo lo positivo no lo asumen.

Construimos historias nuevas juntos que les permiten soñar una realidad.