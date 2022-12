Luces, sonido y… ya es Navidad en Béjar

La Navidad brilla con intensidad en la ciudad de Béjar desde este sábado. Un breve pero intenso espectáculo pirotécnico ha sido el preludio al encendido del alumbrado navideño que ya luce en varias calles de la localidad.

El consistorio bejarano ha realizado una inversión y ha instalado un número de arcos muy similar al que ya hubiera en el año pasado. También repiten, por segundo año, el llamado “parque de Navidad”, una serie de atracciones alojadas en el paseo interior del Parque Municipal, donde uno de los atractivos será la pista de hielo. Estas instalaciones estarán hasta el fin de semana posterior a la visita de los Reyes Magos, ha señalado el alcalde de Béjar, Antonio Cámara.

Además, Cámara ha explicado que este año no se colocará el belén que en 2021 se instaló junto a la Fuente de La Corredera: “Es cierto que llamó mucho la atención, pero no hay un paso directo para llegar a esa zona y muchas personas cruzaban de manera insegura para hacer fotos en el y sufrió actos vandálicos. Para evitar todo eso hemos decidido no poner nada en esa zona” ha explicado el regidor municipal.