Gastando sin sentido del ridículo.

El Ayuntamiento no encuentra espacio para la bici. ¡Y el uso evidencia que sobra un carril!, quizás por eso lo dejan para 5 autobuses a la hora.

Vuelve el Ayuntamiento capitalino a meterse en raros berenjenales para justificar obras como sostenibles. Este caso no es muy costoso, aunque 155.121’49 euros de presupuesto dan para un piso (en la periferia, por supuesto). Pretenden conectar la actual red noreste de vías ciclistas con la futura Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad, aprovechando el programa gubernamental del mismo nombre. Además de justificar la inversión, esta procede de dinero europeo conseguido por el denostado gobierno central. De paso corrigen el insólito error de diseño del carril bici que discurre, y atraviesa, por el Túnel de la Televisión. Claro que errores en los carriles bici salmantinos abundan en exceso.

Por aquí discurre el nuevo carril bici para enlazar, pasado el puente del ferrocarril, con el existente paralelo a la vía del tren. Para seguir hasta la Plaza de España no encuentran sitio.

El resultado será novedoso, dos carriles unidireccionales por fin. Sin objeciones, si obviamos la recomendación del MITMA* en su Mini guía de calidad para el programa de carril de 1’50 metros de ancho, frente al 1’30 municipal. Lo extraño surge al intervenir en la Avenida de Comuneros hasta la Plaza de España. Es lógico enlazar con el carril bici del Paseo del Ferrocarril (paralelo a las vías del tren), aunque este no siga hasta el centro. Pero, al parecer, en Comuneros los dos carriles de tráfico (sentido Plaza de España-Glorieta Antonio Machado) y aparcamiento en batería, junto a las amplias calzadas de la Plaza de España, no permiten ninguna otra opción de carril bici hacia el centro. Por suerte, esta vez no se han fijado en las aceras.

Imagen del proyecto con carril Taxi-Bus-Bici, el aparcamiento queda indemne.

A cambio se les ha ocurrido la genialidad de reconvertir uno de los carriles en exclusivo para Taxi-Bus-Bici. Desconozco el tráfico de taxis, pero de Autobuses Urbanos circula la increíble cantidad de 3 cada hora y 2 metropolitanos. Frente a cerca de 80 por la Gran Vía ó 60 en la Avenida de Mirat entre ambos servicios, sin ser agraciadas con carril exclusivo. Por supuesto no es en sentido contrario, nada de afectar al extenso aparcamiento de vehículos privados, ya veremos la fantasía automovilística para conservar la permanente segunda fila. Reconvertir este tramo de Comuneros en agradable paseo peatonal-ciclista conector con la futura Zona de Bajas Emisiones del centro urbano ni se considera.

Conexión del carril bici del Paseo del Ferrocarril con el del Túnel de la Televisión. Salvo una pequeña parte serán dos unidireccionales a ambos lados de las calzadas.

Según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (art 14.3) “se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado (…) en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero”. Las “Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE)” de la FEMP** y el Ministerio de Transición Ecológica apuntan “la liberación de espacio público que puede derivar de la reducción del tráfico y de los aparcamientos abre una oportunidad a realizar intervenciones urbanísticas que mejoren la habitabilidad de los barrios, faciliten la renaturalización urbana y reduzcan el efecto “isla de calor” que va a afectar de manera creciente a nuestras ciudades.”

Área que será declarada Zona de Bajas Emisiones. La Avenida de Comuneros queda muy cerca.

Desconozco si esos documentos, y otros, son de conocimiento municipal. Ya sé, este tramo de Comuneros no formará parte de la ZBE. Pero sus edificios están dotados de amplios aparcamientos para residentes en los sótanos, sin olvidar el público gratuito construido en La Radio. No pasaría nada por aplicar fielmente el espíritu de los objetivos de los programas buscando una ciudad sostenible con mejor calidad del aire. Al final es inevitable reducir el uso del coche privado, por tanto su espacio, y las ZBE se pueden quedar cortas. Pero la sostenibilidad no suele cruzar la primera vía de ronda, no sea que terminen entendiendo su verdadero significado.

Reciente ¿peatonalización? de la Cuesta del Carmen. ¿Novedoso pavimento permeable?, el verde tampoco llega a toda la calle.

* MITMA: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

**FEMP: Federación Española de Municipios y Provincias.