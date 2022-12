¿Salió o no? El polémico gol de Japón ¡que casi elimina a España del Mundial!

El Japón - España del Mundial ha dejado una jugada para el recuerdo por la carga polémica que ha tenido, algo similar a lo que ocurrió en 2002 con aquella famosa acción de Joaquín ante Corea del Sur. Ahora, Tamaka ha firmado el 2-1 con el que la selección ha llegado a estar eliminada durante varios minutos por el triunfo virtual de Costa Rica sobre Alemania.

Así, en la jugada, el balón parece que sale fuera del campo antes del pase de Mitoma a su compañero, aunque el VAR se encargó de revisar la jugada y hubo tensión durante varios minutos porque parecía que el tanto se anularía... pero la tecnología confirmó que no cruzó la línea de fondo en su totalidad.

De hecho, el propio Luis Enrique, visiblemente enfadado por el mal juego desplegado, dijo en rueda de prensa lo siguiente: "Yo he visto una foto que debe estar trucada o manipulada. Ya está, no tengo nada que decir. Ya he visto que pasaba algo raro cuando ha tardado tanto tiempo el VAR".

