Los voluntarios salmantinos, esa mano necesaria que apoya desinteresadamente

Ayudar a los demás desinteresadamente es una acción que realizan muchas personas, siempre de manera altruista y sin recibir nada a cambio. Cada 5 de diciembre se les rinde homenaje celebrando el Día Mundial de los Voluntarios, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1985. En la ciudad de Salamanca muchas son las asociaciones y organizaciones que cuentan con un servicio de voluntarios, sin embargo, no se puede conocer un número concreto de voluntarios ya que hay muchos factores que influyen: asociación, tipo de voluntariado, tiempo, características, si están registrados o no, etc.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Salamanca y su formación del voluntariado, actualmente hay 186 participantes en la escuela de formación del voluntariado que coordinan. A ellas, hay que sumar otras 257 personas que participan en otras acciones formativas. Sin embargo, sin ser un número fijo ya que va fluctuando y cambiando rápidamente, en la Bolsa Municipal del Voluntariado hay cerca de 350 personas en total.

Si echamos la vista atrás, las cifras han ido cambiando progresivamente en los últimos años. Antes de la pandemia, en el año 2018 había 268 participantes entre las acciones formativas y las jornadas técnicas, en 2019 la cifra bajo hasta los 220 participantes, y en 2020, año de pleno auge de la pandemia de la Covid-19, eran 331 las personas que se encontraban inscritas en este servicio del ayuntamiento. Ya en el año pasado, en 2021, eran más de 450 participantes entre los cursos de formación y las actividades tanto de voluntariado ambiental como de acompañamiento a mayores.

Perfil y ámbitos más demandados

Según los datos recogidos por Voluntas, el último informe elaborado por el consistorio sobre el programa que tienen en marcha para el voluntariado en Salamanca, hay más mujeres que hombres en los diferentes programas de voluntariado, siendo un 73,1% frente a un 26,9%.

Los menores, la inmigración, la protección de animales, el medio ambiente, el apoyo a las personas mayores y la protección civil fueron los ámbitos que están contando con más voluntarios en lo que va de año. Dichos ámbitos no han variado con respecto al año anteriores, 2021, donde desaparece de los primeros puestos los voluntarios en protección civil y estaban los voluntarios en programas y entidades que trabajan con la Discapacidad Intelectual.