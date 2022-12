Iglesias deja la presidencia del PP en Salamanca: "Ha sido una decisión personal, muy meditada y absolutamente razonada"

Su cargo quedará en manos de una gestora hasta que tenga lugar el Congreso del partido, en el que no se presentará como candidato

Javier Iglesias dimite como Presidente del PP en Salamanca. Según informan fuentes del partido a este medio, esta misma tarde ha presentado su dimisión al Comité Ejecutivo Provincial para centrarse en su cargo como Presidente de la Diputación. "En este Comité he tenido el honor de despedirme como presidente; ha sido una decisión personal, muy meditada que está tomada hace mucho tiempo y absolutamente razonada. Me siento verdaderamente honrado de haber estado al frente de este partido durante años que no han sido fáciles pero los salmantinos siempre nos han dado su confianza", explicaba ante los medios de comunicación.

Tras hacer pública su decisión, Iglesias ha explicado que "ahora ya puedo hablar con tranquilidad y con sosiego, no tengo ni he tenido nunca la intención de volverme a presentar para presidir el Partido Popular en el futuro congreso".

"Estoy convencido que la decicisón que sustancio en el día de hoy pero que he tomado hace mucho tiempo es lo mejor para el Partido Popular, porque los liderazgos consisten en dar lo mejor de uno mismo. Lo hago desde el sentido de la responsabilidad y de la naturalidad que deben ser este tipo de cuestiones".

Por el momento su cargo quedará en manos de una gestora hasta la celebración del congreso del partido, del cual aún no se conoce fecha.

Seguirá al frente de la Diputación de Salamanca. "Voy a seguir trabajando para confeccionar las mejores candidaturas de cara al próximo 28 de mayo. Uno de los secretos que tiene la vida es remplazar unas preocupaciones por otras. Para mí ha sido un honor tener la preocupación de presidir el PP de Salamanca, pero estoy encantado de remplazar esa preocupación por otras".

Cabe destacar que Javier Iglesias llegó al cargo en el año 2008 consiguiendo la victoria en todas las elecciones que han tenido lugar desde entonces, cumpliendose en este 2022, 14 años desde su llegada. "Hemos vivido grandes cosas y grandes victorias al frente del partido, pero lo más importante es que hemos ofrecido gobiernos con garantías a los salmantinos".

Haciendo balance de los últimos meses, ha explicado que "ha habido situaciones más o menos conocidas que han posibilitado muy a mi pesar el incremento del ciclo y hemos tenido que estar al frente del PP durante estos años, cuando por cuestiones que todos conocemos, se ha alargado mi presdencia en esta última etapa". "El Partido Popular de Salamanca es un partido ganador, que ofrece trabajo, responsabilidad a los salmantinos, y es un partido que ofrece garantías a los ciudadanos".