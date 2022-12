El análisis de Ramiro González del Badajoz: "Vamos a ver un equipo feo e incómodo. Creo que nos va a entregar el balón"

Ramiro González, segundo entrenador de Unionistas, ha analizado para SALAMANCArtv AL DÍA al Badajoz, equipo que actualmente se encuentra en los puestos de descenso con 14 puntos, por lo que ha hablado de su forma de jugar, los futbolistas a destacar... y mucho más.

BADAJOZ

"Vamos a ver un equipo feo e incómodo. Es un rival que va a competir mucho y será complicado porque es agresivo, intenso, repliega muy bien y espera el fallo para salir a la contra. Es un partido bastante difícil".

CÓMO JUEGA

"Por lo que sé del entrenador, que han estado con él varios jugadores, es que le gusta tener el balón, llevarlo de un lado a otro, sumar muchos pases... pero lo que percibo en las últimas jornadas es todo lo contrario. Arriba hay tres futbolistas determinantes y nos va a entregar el balón".

CANDIDATO AL DESCENSO

"No los hay porque es un grupo muy complicado. En lo que ganas varios partidos ya escalas puestos y no es un equipo para estar abajo por calidad y nombre. Hay jugadores con pasado en Segunda o equipo potentes, pero el fútbol no vive ni de la semana anterior. La segunda vuelta marcará la diferencia y no creo que pase apuros".

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

"El año pasado estuve con Mancuso y conozco a Mariano también. Una de sus claves es el balón parado porque es un equipo agresivo y con jugadores que disputan. A las contras son muy determinantes por ser veloces, manejar recursos, tener disparo de lejos...".

JUGADORES A DESTACAR

"Hay gente muy importante como sus centrales, Mancuso, Javi Ros, que es un pelotero al que no voy a descubrir, Adilson, Ferrón o David Soto son futbolistas muy desequilibrantes arriba. Los tres son diferentes y hay alguno más desequilibrante, otro con mejor golpeo, otro es un peleón...".

JOSÉ MARÍA SALMERÓN

"Me he informado por varios jugadores como Tropi o Borja Díaz. Viene de hacer un año espectacular en el Recreativo, luego estuvo en el UCAM y es un entrenador al que le guste tener el balón, pero me da la sensación de que su idea ahora es la de no cometer errores".

DOS PARTIDOS EN POCOS DÍAS

"No es fácil porque te tienes que centrar en el que viene, que es el importante y es muy típico de los entrenadores. Vamos a preparar este partido bien y luego tendremos 72 horas para hacer lo mismo con el Alcorcón".