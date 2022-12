Casañ y su 'final': "Yo no hago mucho caso de las críticas, aunque las hay hasta a Guardiola y Luis Enrique"

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha comparecido ante la prensa local en la previa del importante partido con el Badajoz.

Ánimos: "Bien, estamos trabajando a tope para el partido con el Badajoz. Los chavales están animados para ganar y romper la racha. Hay que salir enchufado y jugamos en casa, con la afición al lado".

Urgencias: "En el fútbol se le da rápido a la tortilla. Pasas de ser muy bueno a muy malo, y al revés. Hay que ganar y es un partido exigente contra un rival que también quiere".

Badajoz: "Es un equipo que juega con 4-3-3 y que no se complica. Arriba tiene jugadores rápidos y hay que estar muy atentos a eso. Ellos salen a la contra".

Mario Gómez: "Es una de las opciones. Pedraza también puede hacerlo, pero con Mario ganas más en la salida de balón. Leal está a un nivel alto".

Final para el entrenador: "No. Hay que estar tranquilos. Si el equipo no gana, estás cuestionado constantemente. Lo que hay es que toca ganar. Llega un momento en el que los resultados son los que mandas. El aficionado puede tener su opinión, pero yo no hago mucho caso de las críticas, aunque las hay hasta a Guardiola y Luis Enrique".

Sandoval: "Cuando va todo peor, lo que hace falta es apoyar. Si se gana, nadie se baja del carro. El presidente viene a apoyar y es lo que tiene que hacer".

Varios partidos seguidos: "No hay que viajar y es más fácil a nivel de descanso. Hay poco espacio, pero tenemos una plantilla amplia".

Bajas: "No, solo golpes o sobrecargas".