Soledad Murillo se presenta ante los suyos como la alternativa del cambio

"Quiero ganarme la confianza de la ciudad" proponiendo un cambio. Soledad Murillo, candidata a las primarias del PSOE para encabezar la candidatura socialista al Ayuntamiento de Salamanca, se ha mostrado "muy contenta" y animada momentos antes de su presentación a los militantes salmantinos en la tarde de este lunes. "Ha habido un número de avales significativo y eso me da muchos ánimos", ha señalado.

Murillo se ha presentado a la agrupación local socialistas para "presentarme a nivel particular" y "que me hagan las preguntas que quieran, estoy abierta a todo tipo de preguntas". Además ha señalado que iba a explicar las motivaciones que le han llevado a presentarse a estas primarias de cara a las próximas elecciones de su partido: "La enorme abstención que veía en algunos entornos donde no se vota a las municipales, pero sí a las generales y eso me llamó mucho la atención; y por otra parte, mi necesidad de dar un paso, una vez que se abren las primarias, y ofrecer toda mi experiencia profesional y laboral en este sentido".

Murillo ha aludido a las conversaciones que está manteniendo con alcaldes de distintas localidades salmantinas sobre política municipal. Unas conversaciones "largas. Y ya por eso estoy compensada", porque "al final presentarte a unas primarias está dentro de una red de ideas y eso es fantástico, superestimulante".

Sus sensaciones de cara a las primarias en el PSOE son "buenas", porque "sobre todo existe la idea de cambiar, hacer otras cosas de manera distinta; eso sí me ha llegado". Por eso, aspira "a plantear lo que todavía no se hace".

"Voy a intentar que la ciudad me dé su confianza, llevó 31 años viviendo aquí y quiero ganarme la confianza de la ciudad; le tengo mucho respeto a Salamanca", ha afirmado.

Por otro lado, ha anunciado el encuentro que mantendrá este próximo día cinco con Juventudes Socialistas en un bar de la capital salmantina, al ser un entorno donde se siente "más cómoda con gente que no es de mi generación". En dicha reunión les va a plantear que "el movimiento joven en la ciudad es muy desigual y prácticamente no hay. Pero, por otro lado, tenemos el contraste de que hay mucha gente que viene a estudiar aquí, con cantidad de proyectos e ideas".