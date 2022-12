Los días 24, 25 y 26 de Noviembre, celebramos en Valencia un congreso, presencial y online, sobre Sexualidad.

Uno de los simposios fue sobre un tema muy actual en España : Justicia Sexual. Un concepto creado en Inglaterra que está abriéndose camino. No tiene una definición consensuada. Pero le propongo un esquema que usé en mi exposición:

Para que haya real Justicia Sexual es necesario asentarla en los Derechos Humanos (con respeto a ideas y creencias de cada persona), sobre los que se asientan los Derechos Sexuales (Valencia 1997 en Congreso Internacional de Sexualidad de la WAS: Asociación mundial de Sexología). Estos derechos no han sido aprobados aun por organismos internacionales. Lo señalo porque no será fácil conseguirlo, tanto porque el peso de las religiones y los grupos conservadores es muy grande, cómo porque, a veces, no sabemos tener en cuenta que la intimidad y su organización de la vida sexual y amorosa es personal, con el límite de los Derechos Humanos, eso sí. Un planteamiento más marcado por la Ética, en positivo, tal vez podría ser más universalizable. Aunque habrá que hacer malabarismos, para conseguirlo. Estamos en malos tiempos para el consenso positivo, al menos en países como el nuestro, EEUU y otros muchos.

Para que haya verdadera Justicia Sexual se necesitan Leyes y Prácticas que permitan a cada persona ser dueña de su BIOGRAFÍA SEXUAL Y AMOROSA.

Las personas deben respetar los límites que señale el Código Penal (no cometer delitos contra la libertad sexual de la persona) y ofrecer una Educación Sexual en la que se ofrezcan conocimientos (no adoctrinamiento de izquierdas o de derechas) y Principios éticos universalizables en la Escuela (las familias pueden tener otros valores privados), que se centran en las conductas sexuales concretas para favorecer la buena vida sexual propia y la de pareja (ética socrática) : ética del consentimiento continuado en la libertad del Sí o del No, ética del placer compartido, ética de la igualdad, ética de la salud, ética de la lealtad, ética de los cuidados, ética de las diversidades, ética de la vinculación y desvinculación.

Así es como entiendo la JUSTICIA SEXUAL, a la cual no se llega solo elevando las penas y dando gritos (por cierto, muy justificados, ante el aumento de los delitos que vivimos).

Tenemos un problema nacional, porque el día de hoy los partidos nos quieren adoctrinar, incluso en nuestra vida sexual y amorosa y, si esto sucede incluso en las leyes de educación, en general, es más difícil aún en educación sexual. Sobre este tema estoy reflexionando y escribiendo de nuevo: los Modelos de Educación Sexual.

¿Cómo conseguir que el derecho a las diversidades sexuales tenga 360º, en lugar imponer a la intimidad sexual y amorosa ideas y creencias legítimas (no respetando los Derechos Humanos)?

¿Cómo mejorar las condiciones (legales y sociales) para la libertad de cada persona o parejas y a la vez ofrecer conocimientos que eviten errores y mitos? ¿Cómo ofrecer posibilidades que permitan a las personas decidir con más libertad y conocimientos respetando sus ideas y creencias?

¿Cómo conseguir que las Familias (respetando sus valores privados) y las Escuelas (centrada en valores universalizables positivos) colaboren abiertamente en la educación sexual y en la ética sexual y amorosa?

Soy consciente de lo difícil que es conseguirlo. Pero creo que es posible formar a los educadores sexuales para que sepan trabajar con familias conservadoras (están en su derecho) y familias liberales (están en su derecho). No es tan difícil si se tienen los conocimientos y las actitudes adecuadas.

Mi propuesta es un modelo de educación sexual BIOGRÁFICO Y ÉTICO, DENTRO DEL MODELO HOLÍSTICO PROPUESTO POR LA OMS; O EL DENOMINADO INTEGRAL DE LA WAS (éste último es abierto, pero más beligerante, si me los he estudiado bien

Para ello, es preciso definir bien el rol de la Personal, las Familias, las Escuelas, los Sanitarios y todos los Profesionales que trabajan con la infancia.