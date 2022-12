¿Cómo vive Vicki, la estadounidense del Salamanca FF, el Mundial?: "Siempre estoy recibiendo mensajes de mi madre"

Victoria Shimkus, más conocida como Vicki, es una jugadora estadounidense del Salamanca FF que tampoco se está perdiendo todo lo que pasa en el Mundial, algo que ocurre igual con Kumuri Hino y Hana Takase, sus dos compañeras japonesas en el club del Vicente del Bosque. Así, tras el paso de su selección a octavos de final, SALAMANCArtv AL DÍA se ha puesto en contacto con ella para conocer sus impresiones.

"La verdad es que no había visto jugar a nuestra selección desde hace mucho tiempo y no sabía qué esperar... pero al ver los partidos, yo tenía la esperanza de que pudieran pasar de grupo. Después de mucha ansiedad, ¡lo han hecho!", ha comentado la delantera dirigida por Puma Rodríguez.

Por otro lado, la extranjera se encuentra a muchos kilómetros de su hogar, aunque no ha perdido ojo de sus compatriotas: "Fui a ver el primer partido de los Estados Unidos con unos amigos españoles y mis compañeras de piso (las japonesas) porque todos querían ver cómo saldría, especialmente porque al principio del torneo pensábamos que sería una lucha entre Estados Unidos y Gales por la segunda posición en el grupo. En los otros dos partidos solo vi la primera parte porque tenía entrenamiento a la noche. He visto muchos otros partidos en casa y tengo la suscripción de GOL MUNDIAL. También fui a ver el primer partido de México con una amiga de allí. Aunque los veo sola muchas veces, siempre estoy mandando y recibiendo mensajes de mi madre porque es muy fan del fútbol".

Precisamente, la yankee ha asegurado a este medio de comunicación que "mi familia está muy emocionada porque finalmente tenemos un equipo que está jugando bastante bien", mientras que ha añadido que "nos gusta ver a futbolistas como Pulisic, Reyna o Dest jugando por nuestro equipo. En casa vimos mucho la Bundesliga, ya que somos fans del Dortmund, y la Liga, por lo que es muy divertido verlos juntos a todos ellos".

De este modo, Vicki ha expresado su deseo de que "creo vamos a ganar contra Países Bajos y luego espero que superemos más, pero no estoy holding my breath". Lo que está claro es que no ha perdido la pasión lejos de su país.