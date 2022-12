"La cronificación de la enfermedad (VIH) repercute en falta de sentido de la vida"

Las personas con VIH necesitan a quien acudir, a quien pedir ayuda, en ese sentido, Casa de Acogida Samuel de Cáritas Diocesana de Salamanca ofrece un recurso para gestionar una etapa crítica. El paso por este espacio deja marcas y amigos. Experiencias buenas y situaciones duras.

Pilar Plaza, es la directora de la Casa de Acogida Samuel de Cáritas, habla con SALAMANCA AL DÍA sobre un recurso que en algunas ocasiones es la opción para personas que viven momentos extremos, están enfermos, vulnerables, sin familia, sin casa y las cosas se han salido de control.

“Este recurso de Cáritas, tiene plazas para 14, en principio, la casa es para personas, fundamentalmente, con VIH y, además, comenzó así. Sigue teniendo esa labor. Pero también, tenemos otras situaciones de personas que están enfermas por otras circunstancias o puntualmente, para recuperarse de una operación o de un accidente, no tienen un lugar donde estar y vienen aquí”, explica.

Pilar agrega que la acogida tiene su proceso, trabajan con cierto perfil, “personas en situación o peligro de exclusión, sin casa y enfermas, que de alguna manera necesitan una recuperación temporal, tiempo más largo, una estancia más prolongada, preferentemente personas con VIH, aunque tenemos otras situaciones”.

Pilar, es de trato cálido y comenta que, siendo la directora, también hace por ahora de coordinadora y, además, cuando hay que hacerlo, acompaña a los residentes de la Casa para sus citas en el hospital. El recurso cuenta con un equipo de educadores y voluntarios que vienen regularmente para ayudar en las labores diarias, remarcando que “a veces acompaño al médico, porque claro, no somos tantas personas y a veces, no se puede.”

En busca de expectativas vitales

El encontrarle un sentido a la vida y a las cosas depende de cada persona, tener una ilusión puede obrar milagros. “El tener una expectativa en la vida, ayuda. El proceso de cronificación de la enfermedad (VIH) repercute en falta de sentido de la vida, de no querer nada; entonces, aunque viven más años, eso es lo que intentamos un poquito, de que haya una calidad de vida en todos los sentidos”, relata.

En general, explica Pilar, en la Casa de Acogida Samuel “se pretende que la persona se recupere mucho como persona y salga. Eso sería lo ideal para todos los que pasen por aquí. Hay casos en los que eso no puede ser, porque están más enfermos o porque no pueden ir a un piso independientes, o por circunstancias. Pero en otros casos, sí que se intenta que salgan, que no se queden aquí toda la vida; son personas jóvenes, edad media en torno de los 55 a los 64, generalmente varones, ahora mismo tenemos tres chicas”.

Pilar concluye que la labor en Casa de Acogida Samuel trata de darle forma al recurso en la idea de que parezca hogar, “intentamos que la casa sea una casa, son personas que vienen, cada una con su historia, no son familia, pero yo creo que el roce diario de estar con los problemas, la historias, la vida de cada uno y podamos vivir juntos, es un poquito de la familia que somos. La persona que viene no se siente juzgada sino más bien acogida. Intentamos que también cuando la persona salga, coja las riendas de su vida en lo físico, espiritual. No se puede cambiar, así como así, pero lo intentamos”.

Carmen Sanchis