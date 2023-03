¡Bienvenido Míster Marshall!

Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Diario Hablado de las diez de la noche. Noticias nacionales e internacionales. Retransmite Matías Prats desde el aeropuerto de la base militar de Torrejón de Ardoz para RNE; "Sin importarle los fríos invernales de este año de mil novecientos cincuenta y nueve que agoniza, ¡por fin! ha venido en visita oficial a España el presidente de los Estados Unidos de América, Dwight D. Eisenhower. Ha sido recibido al pie del avión por el Caudillo y ambos se han fundido en un efusivo abrazo. A continuación su Excelencia el Generalísimo Francisco Franco le ha dirigido unas emotivas palabras: -Permitidme que os exprese en nombre del pueblo español y en el mío propio nuestra rendida admiración por la tarea a la que os habéis entregado con tanto coraje personal...-".

Discos dedicados: Para Elena Hernández, la chica más guapa de Candelario, de parte de quien ella sabe "El telegrama", de Alfredo y Gregorio García Segura. Interpretada por Monna Bell.

Coñac -CENTENARIO TERRY- Puerto de Santa María.

La trapecista internacional del circo Price, "Pinito del Oro", ha dicho que el año que viene (1960) se retirará para siempre de los trapecios.

Ecos de sociedad: Apenas ha transcurrido un año desde que el Sha de Persia se divorciase de la princesa Soraya Esfandiari porque no podía darle un heredero al trono del Pavo Real, a pesar de estar profundamente enamorado de ella. El Sha se ha vuelto a casar con Farah Diba.

Habla Radio España Independiente. Estación Pirenaica. El presidente del primer país imperialista del mundo, Mr. Eisenhower, ha venido a España invitado por el dictador Francisco Franco. Es de suponer que los dos militares se entenderán a las mil maravillas.

“Los árabes no eran arquitectos, como no eran nada que signifique creación propia y fuerte. Los árabes no ponían más que el detalle, el adorno, el azulejo y el yeso”.

-“Fuera, Glosow, deprisa, al aeropuerto. El asesino está allí. ¡Cuidado! ¡Hay un hombre armado en aquel coche! ¡Por Arkansas! ¿Quién es ese tío? ¿Un padre misionero? ¡Eh, taxi! ¡No me deje solo!...-"

Si en la temporada mil novecientos cincuenta y seis-cincuenta y siete el F.C. Barcelona ganó la Copa del Generalísimo, en la temporada mil novecientos cincuenta y ocho-cincuenta y nueve ha vuelto a repetir la proeza