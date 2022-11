Tener rasmia

El Salamanca siempre ha sido capaz de lo mejor y de lo peor. En las situaciones más favorables es experto en echarlo todo por la borda. Y en las más desfavorables, conseguir salir adelante contra pronóstico. El domingo lo volvió a demostrar. Tuvo rasmia.

Puede que la mayoría de los castellanos desconozcan este término, poco habitual en nuestro día a día, y que solemos cambiar por otros más vulgares. Rasmia es una palabra que se usa principalmente en Aragón y en Navarra, y que la Real Academia de la Lengua (RAE) la define como: empuje y tesón para acometer y continuar una empresa.

El Salamanca UDS consiguió empatar contra el líder tras encajar un gol y terminar el partido con nueve jugadores. Cuando todo el mundo pensábamos que los charros se quedarían a la inalcanzable cifra de ocho puntos con respecto al líder, los de María a base de fe y coraje consiguieron salvar un empate gracias a un certero gol de Alvarito y mantener la distancia de cinco puntos con el Astorga que tenían la semana anterior.

El equipo blanquinegro fue durante muchos minutos del partido un quiero y no puedo. Llevaban la iniciativa, pero no creaban peligro real. Y esto es porque la plantilla es muy limitada. ¿Hay equipo? La respuesta es sí. ¿Es suficiente para arrasar en la categoría? Rotundamente, no. ¿Solución? Reforzar al conjunto de María con al menos 4 o 5 fichajes contrastados. Lo que hay, no da para más.

El Astorga decepcionó muchísimo. No es el equipo imbatido y “todopoderoso” que se presuponía ver en el Helmántico. Esperemos que la suerte de los maragatos empiece a cambiar y vayan dejándose puntos por el aún largo camino que queda de competición.

No se puede pasar por alto el lamentable, bochornoso y esperpéntico arbitraje de Manso Rojas que se vivió en el partido. Llueve sobre mojado. Se sabía que ese árbitro venía predispuesto a liarla, al igual que la había preparado el año pasado con el filial salmantino en Guijuelo o antes en un amistoso de la era Egea. La Federación debe tomar medidas y el Salamanca, expresar su queja formal y hacerse respetar también en este aspecto. Ese colegiado no debería volver a arbitrar al conjunto del Helmántico. Espero que la Federación regional también tome buena nota de lo que está pasando en Qatar con las pérdidas de minutos. Lo decía Pierluigi Collina, jefe de los Árbitros de FIFA: “Vamos a aumentar el tiempo efectivo de juego y compensar todo lo perdido”. Hay que perseguir y penalizar las graves paradas de los partidos con falsas lesiones y triquiñuelas de patio de colegio. Hay que decir “Adiós” a los equipos que pierden tiempo. El espectáculo y el futbol serán los grandes beneficiados.

El conjunto de María sigue en tercera posición y el domingo visita al segundo clasificado, la Arandina. Hay que hacer bueno el punto de este fin de semana con una victoria. Desde luego, el entrenador charro no lo tendrá fácil con dos bajas sensibles y deberá volver a rehacer el equipo.

La afición ha vuelto un día más a ser de Primera. El Helmántico tuvo un buen aspecto, aunque aún lejos de lo que puede y debe de ser. Se agradece que la propuesta que lance la pasada semana tuviera su eco en el club. No hay que quedarse solo en la promoción de entradas. Hay que trabajar con los equipos de futbol base de la ciudad y la provincia, con los colegios, a nivel social y con las peñas para que den más colorido al estadio cada partido.

El presidente y dueño del club, Manuel Lovato hizo acto de aparición junto a su familia en uno de los palcos privados del estadio. Según fuentes de su entorno, con el objetivo de apoyar al equipo en el partido más difícil de lo que va de temporada. Me parece genial. Es su deber estar y más en encuentros así. Espero que su presencia no solo sea testimonial. También real, con hechos. Manuel ha de entrevistarse en persona con Lozano, María, Valverde y Dueñas para analizar “in situ” la parcela deportiva y dar luz verde a los fichajes que están por llegar. También examinar de forma profunda la parte institucional y la situación de la cantera. Tal vez sea un buen momento para plantearse reforzar el organigrama del club. Sigue habiendo áreas que mejorar. Esperemos que esta vez, la presencia del dirigente azteca deje hechos consumados y no promesas. Al igual que hizo el equipo, es necesario que Lovato demuestre, con más rasmia que nunca, su cariño por su club y por una afición que le está devolviendo con intereses en forma de apoyo incondicional su apuesta personal y empresarial.