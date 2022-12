Play it, Sam

Esa es la frase, la real, la que sí dice Ingrid/Ilsa en la película; nunca se oye el “again”, tampoco el “otra vez”… Que donde sí aparece es en Play it again, Sam, título original de Sueños de un seductor, película de Woody Allen… que no es de él, aunque la protagonice.

Son de esas curiosidades con las que uno siempre puede quedar bien, como la del “ladran, luego cabalgamos” que nunca aparece en El Quijote de Cervantes pero sí en una versión cinematográfica de Orson Welles; tan traída y llevada frase vuelta aforismo es proveniente, con muchas probabilidades, de un poema de Goethe, desde el que llegó a Welles…

O sea, bolas de nieve que van creciendo y que se cuelan en las películas hasta por los doblajes, en países como España; o, claro, en los subtítulos, más habituales en México.

Ya he contado alguna vez que, cuando llegué a México y vi que aquí, en el cine, se estilaban los subtítulos, pensé que me iba a hartar de ver cine mexicano o que no requiriera traducción... Y sin embargo...

No me desvío; mejor les cuento que el “charro” de esta semana lo empecé a pergeñar el sábado, después de ver a México perder contra Argentina, cuando vi, por enésima vez, Casablanca, que ese día, ese mero día, cumplía 80 años. Se estrenó en Nueva York, el 26 de noviembre de 1942, según supe (esta vez, no solo lo dijo Wikipedia).

Pensé entonces que, la primera vez que la vi, era, ahora me doy cuenta, una película “no tan mayor”: no llegaba a los cincuenta –lo digo yo, que soy un joven de 54–; los que ya vamos teniendo una edad, imagino que hacemos cada vez más cálculos similares: el primer mundial que recordamos; o pensamos en cuando vimos, de estreno, películas que hoy son, para los más jóvenes, “viejitas”, clásicos… En fin, el tiempo…

En ese recordar, me vinieron a la mente las veraniegas sesiones continuas del cine España, en las que recuerdo que conocí, por ejemplo, a Louis de Funes; luego llegué a las invernales de los cines “de barrio”: el Victoria, el Llorente, el Taramona; en ellas vi, imagino que por primera vez, a los hermanos Marx, a Cantinflas; del Oeste, bélicas; aquellas "de Tarzán" en Sesión de tarde... Después, ya universitario, con Pilar, antes de venir a México, en los ciclos de la tele, descubrí que, para mí, Marlon Brando era el mejor actor que se había puesto delante de una cámara o que Katharine Hepburn y Spencer Tracy hacen una pareja maravillosa.

Ya ven, creo que sigo siendo cinéfilo. Lo que cada vez me cuesta más es no verlo en casa… Nunca pensé tener tantas películas como libros, o más, o acceso a ellas… Y, sobre todo, poderlas ver en el sofá con una calidad impensable en mis años mozos… A la vez, cuando voy a la sala, los usos y costumbres actuales –los móviles/celulares, entre otros– me vuelven a decir que, aunque eche de menos la gran pantalla, disfruto de mi capacidad de adaptación; y entonces, tranquilo, me sirvo un whisky y, si no veo alguna película, me pongo a leer en mi Kindle… Claro, en una casa llena de libros.

@ignacio_martins

https://www.facebook.com/ignaciomartinescritor

www.ignaciomartin.com

nachomartins (Instagram)