Salamanca no sigue la tendencia nacional, donde aumentan las denuncias por agresión sexual

El Balance de Criminalidad que publica cada trimestre el Ministerio del Interior también alude a un aumento de las denuncias de los delitos sexuales. De esta manera, los hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fueron un19,1% más en el segundo trimestre de 2022 en comparación con el año anterior. Y teniendo en cuenta las agresiones sexuales con penetración (violación), el incremento fue del 26,8 por ciento.

En concreto, las denuncias por delitos contra la libertad sexual alcanzaron las 9.389 en el segundo trimestre del presente año; de ellas, 1.211 lo fueron por violación (955 en el mismo periodo de 2021). Sin embargo, el resto de denuncias por delitos de índole sexual (agresiones, abusos, acoso, etc.) se han reducido un 18% al pasar de las 8.178 a las 6.930.

La tendencia en Salamanca no ha sido la misma, se desconoce si es porque no aumentan los delitos o porque aún las víctimas no se atreven a denunciar. De esta manera, según los datos de Interior, las denuncias por delitos contra la libertad sexual en la provincia salmantinas fueron 34 hasta el segundo trimestre (una menos que en el mismo periodo del año anterior); se denunciaron tres violaciones (una menos) ,mientras que el resto de delitos de esta índole se mantuvieron en 30.

Los 3.196 condenados adultos por delitos sexuales en 2021 cometieron 3.960 delitos, un 35,5% más que en 2020 -y un 16,4% más que en 2019-. Del total, 1.556 fueron considerados abuso sexual, 738 abuso y agresión sexual a menores de 16 años y 592 prostitución y corrupción a menores, según los datos del INE.

Respecto a los menores, en 2021 hubo 439 condenados por delitos sexuales, un 12,6% más que el año anterior (y un 5,5% más que en 2019). De los 609 delitos cometidos, 291 fueron considerados como abuso y agresión sexual a menores de 16 años, 176 como abuso sexual y 66 como prostitución y corrupción a menores. De las 55 agresiones sexuales, tres fueron consideradas como violación.