El musical ‘El Guardaespaldas’ llegará Salamanca

El Centro de las Artes escénicas y de la Música de Salamanca acogerá, del 2 al 5 de febrero, seis funciones del musical El Guardaespaldas, basado en la aclamada película escrita por Lawrence Kasdan y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston.

La versión teatral de esta película recrea la icónica canción ‘I will always love you’, además de otros muchos temas de la banda sonora original de la película, la más vendida de todos los tiempos y Grammy al Álbum del Año. Asimismo, forman parte del musical otros grandes éxitos de la diva del pop como ‘Run to you’, ‘I have nothing’, ‘So emotional’, ‘One moment in time’, ‘Queen of the night’ o ‘I wanna dance with somebody’. Con libreto de Alexander Dinelaris, el espectáculo está dirigido por Federico Bellone.

El musical cuenta en su reparto con: Octavi Pujades interpretando a Frank Farmer y Luna Manzanares da vida a Rachel Marron. Maria Arévalo será alternante de Rachel y cover de Nicky. Maria Jaraiz interpreta a Nicky. Al elenco se suman Alfonso Nsue dando vida a Bill Devaney, Alberto Cañas como Toni Scibelli, Sergi Albert como Sy Spector y Javier Martínez en el papel del acosador. Además, forman parte del musical como Swings: Raúl Pardo y Belén Marcos. Y como ensambles: Rubén Álvarez, William Magallanes, Rubén Buika, Toni Borrero, Ainhoa González, Patricia Sánchez, Ainhoa Planas y Milena Barquilla.

Sinopsis

Frank Farmer, ex agente del Servicio Secreto, es contratado para proteger a la superestrella Rachel Marron de un acosador desconocido. Cada uno sabe qué esperar del otro. Lo que no esperaban era enamorarse

El Ayuntamiento de Salamanca ha programado seis funciones de este espectáculo desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de febrero. Las entradas tienen un precio de 30, 40 y 45 euros y se pueden comprar desde este jueves en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org