Para liquidar a los pueblos se empieza por privarlos de su memoria. Destruyen tus libros, tu cultura, tu historia, tu verdad, tus tradiciones, etc., mientras otros escriben tus nuevos libros, tu otra cultura, tu hueva historia y después los individuos empiezan a olvidar lo que son y lo que fueron, además de lo que son capaces porque ya no existen. Los largos periodos de paz promueven ciertas ilusiones, una de ellas es creer que la inviolabilidad del hogar se basa en las leyes, en realidad se basa en el padre de familia que vigila la puerta hacha en mano rodeado de sus hijos. Los abuelos ya no cuentan historias al amor de una lumbre. Las personas hoy por hoy olvidan rápido por lo que ya no se defienden.

A un mediocre o a un tonto sólo se le puede combatir con conocimiento. Un gobierno cualquiera puede tener una metedura de pata de vez en cuando pero actualmente el problema que afecta al país es de la estupidez continua. El tonto no se hace daño a sí mismo, nos afecta a todos y es la demostración de que la estupidez es infinita. Se añora para nuestros hijos esa España en la que nunca fue un problema comer carne, decir un piropo, ser católico, tener un coche, querer una pareja estable, comprar un piso, viajar a Mallorca o celebrar el día del padre. De ello no hace tanto.

Hoy el desayuno con avena nos dicen que es muy saludable, habría que decirles salúdalo tú que me voy a por churros. Parece que ya no somos ni libres para comer ni gastar nuestro dinero conseguido con nuestro esfuerzo. Nos están convirtiendo en tiesos que rellenan una botella de cristal de marca con agua del grifo y la ponen en el frigorífico, aunque algunos ya en la ventana. Así las cosas la escena del mundo se parece cada día más a una máscara bufa. Avanza con ello el poder político en su emancipación del sujeto de soberanía que es pueblo. Cuando las posiciones y proposiciones de los partidos se vuelven una farsa, y cada vez son más percibidas como tal, la clase política en el poder puede funcionar como un sistema cerrado, y brillar cuando le interese.

Schopenhauer afirmaba que “el que cree que en el mundo los diablos nunca andan sin cuernos y los locos sin cascabeles, serán siempre víctima o juguete de ellos”. Somos el país más problemático y en peligro de quiebra de Europa, además de ser uno de los más endeudados, en decadencia y empobrecimiento masivo de todo el mundo. Tampoco cabe esperar que la información de los medios mejore en un futuro inmediato. Es el resultado de la retribalización y desalfabetización, lo que es un desastre para la cultura alfabetizada y pensante cada día más cansada de este marasmo sin rumbo que a quién más perjudica es a la juventud.