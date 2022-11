Benito: "He tenido un par de rifirrafes con el árbitro y no se podía hablarle. Me parece alucinante que venga con esa predisposición"

Diego Benito, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación a pie de campo tras empatar (1-1) con el líder en el Helmántico.

Sensaciones: "Estamos jodidos porque hemos hecho todo para ganar, incluso con diez o con nueve. Es la mejor segunda parte que hemos hecho en todo el año y contra el mejor equipo. Creo que no tenemos nada que envidiar al líder y la putada es que se nos han ido vivos. No se puede pedir más en cuanto a sacrificio y entrega a los chicos".

Astorga: "Lo de merecer pasa a un segundo plano si no metes las que tienes, que hemos contado con ocasiones claras para ganar. Ellos están con un poco de suerte y se ha notado. Ojalá haya un bonito duelo hasta el final, pero tenemos que seguir a lo nuestro y hay otro rival como la Arandina al que hay que respetar, que a veces parece que se nos olvida".

Arbitraje: "He tenido un par de rifirrafes con él porque no se podía hablarle. Me parece alucinante que venga con esa predisposición al campo. Le he preguntado un par de dudas por las normas, me ha contestado de mala manera y no me voy a meter en las decisiones".

Rojas: "En la de Pablo, igual sí puedes expulsar al jugador... pero no en la de Gustavo. No puedo decir más y el equipo ha estado bien. Si la gente achucha, se nota. Nos han levantado en el peor momento".

Afición: "Llevamos todo el año juntos. No va a ser fácil por mucho que pensemos que vamos a salir a torear, pero es un categoría dura".