Alianza de autoridades y representantes salmantinos por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Este viernes 25 de noviembre, tenía lugar un minuto de silencio, en la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el acto, en la plaza de la Constitución, participaba la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, junto a otras autoridades y representantes de organizaciones de la provincia.

Pérez hacía un llamamiento a la ciudadanía en estos términos: "La violencia se ejerce allí donde no te lo esperas, se vive en los primeros momentos en el silencio y la vergüenza, por ello es importante la colaboración ciudadana y muy especialmente el entorno más cercano a la víctima, si detectamos algo que nos hace pensar que se puede estar produciendo violencia, animar a la presunta víctima a contar, a compartir sin miedo, tenemos que buscar la complicidad, y romper la idea falsa, 'tú no tienes la culpa', 'no tienes por qué aguantar esta situación', y muy importante, no solo transmitir sino que la mujer sienta que no está sola”.