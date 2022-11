Kurumi y Hana, las japonesas del Salamanca FF que no podían creerse la victoria de su selección contra Alemania

Kurumi Hino y Hana Takase son las jugadoras más exóticas de un Salamanca FF que está firmando un gran inicio de temporada en Primera Nacional. Sin embargo, el hecho de competir a las órdenes de Puma Rodríguez no es su única diversión, puesto que ambas no pierden de vista el Mundial.

De hecho, Japón, su país natal, ha dado la sorpresa en la primera jornada de la fase de grupos al ganar a Alemania con un marcador de 1-2 en Qatar. Por ello, Hana, que es la mejor maneja el castellano y ha hecho de amablemente de representante de su compañera, le ha dicho a SALAMANCArtv AL DÍA que "al principio no me lo podía creer. Sinceramente, no me lo esperaba para nada, pensaba que sería muy complicado hasta un empate... pero eso es una parte del fútbol que me encanta. Nunca sabemos qué pasará. Estoy muy contenta y orgullosa. Quiero que ganen más partidos".

Además, las representantes asiáticas en el club del Vicente del Bosque han contado cómo se ha vivido semejante proeza en sus hogares: "Toda mi familia estaba muy sorprendida y contenta. Mi abuela me ha escrito un mensaje y ella también lo estaba. Japón no es un país muy fuerte como los europeos o los que tienen una cultura de fútbol, pero quiero que demuestren que los japoneses también pueden luchar, competir y ganar. Creo que sus esfuerzos nos animarán mucho, no solo a los futbolistas japoneses, sino también a la gente que no juega al fútbol".

Por otro lado, Kurumi y Hana han disfrutado de su selección de lo lindo y han indicado que la vieron juntas al ser compañeras de piso, por lo que acudieron "a un bar que está cerca de casa". Sin embargo, ambas ya miran al duelo con España, que será el que cierre el primer tramo de la cita mundialista: "Todavía no puedo imaginarme qué pasará en ese partido, pero, por lo menos, ahora tengo más expectativas para la selección japonesa también. Normalmente animo a los dos equipos, pero en ese partido iré con Japón".