El Teatro Liceo acogerá el espectáculo musical ‘La última tourné’ 

El Teatro Liceo acogerá este sábado el espectáculo musical “La última tourné”, interpretado por el Quinteto Llevant Ensemble. Una propuesta en la que la música española es la protagonista.

De la mano de María Tamarit, Fernando Soler y Llevant Ensemble, el público hará un viaje por los géneros musicales españoles, con temas muy populares y algunas joyas por descubrir. En tono de comedia, la función es un pequeño homenaje a esas compañías de artistas que giraban por todo el país en busca de público, escenarios y un modo de ganarse la vida.

Algunos miembros de una compañía de ópera ligera se quedan encerrados en un teatro tras pasar la última noche de gira en él, para ahorrarse las dietas. Mientras esperan al resto de la compañía para volver a casa harán un repaso por los algunos de los temas más populares de la zarzuela, para luego pasar a música de Lorca, copla, incluso música contemporánea. Lo que ellos no saben es que éste no será un ensayo cualquiera, pues en él irán aflorando los deseos y las necesidades de este grupo de artistas ambulantes que nunca paran de girar; aunque una sorpresa final les espera en este teatro, pues quieran o no ésta será su última tourné.

Las entradas tienen un precio de 8 y 10€ y están a la venta en la taquilla del Teatro Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org.