El unánime NO en Macotera contra la violencia de género tiene cifra: 1.171

El Ayuntamiento y el pueblo de Macotera se han sumado este 25 de noviembre a la conmemoración del Dia Internacional Contra la Violencia a la Mujer, haciéndolo a través de un manifiesto oficial y la colocación de una pancarta en los balcones del Consistorio que aboga por la igualdad.

El escrito, que reproducimos íntegramente a continuación, lanzan un llamamiento a la sociedad para tratar de erradicar esta situación, asegurando que “esta en nuestra mano. Entre todos podemos hacer una sociedad mejor”.

1.171

Mil ciento setenta y uno. Esta es la cantidad de víctimas mortales de violencia de género desde el 1 de enero de 2003, en España, y de manera oficial. Pero hay muchas más. Son muchas las mujeres que han sido asesinadas a lo largo de la historia, en nuestro país y en otros, por el simple hecho de ser mujeres. 1.171 vidas arrebatadas por el machismo. 1.171 familias destrozadas. 1.171 proyectos de vida, esperanzas, anhelos. 1.171 mujeres que no pudieron salir de la oscuridad que las acompañaba, de la situación que les oprimía, de la jaula en la que vivían.

La violencia de género es una lacra que está presente en nuestra sociedad y en la que pensamos demasiado poco, cada 25N, cada 8M, cada vez que un feminicidio o el asesinato de niños por violencia vicaria abre un telediario. Pero la violencia de género no son solo asesinatos, telediarios o cifras vacías. Violencia de género es una paliza, una violación, el acoso callejero, un tortazo, un empujón, una humillación, el aislamiento obligado, el control de tu móvil, no poder elegir libremente la ropa que te quieres poner...

Este 25 de noviembre gritamos que NO queremos sumar ni una mujer más a ese doloroso mil ciento setenta y uno. NO queremos más violencia física, mental, económica ni social en nuestra sociedad. NO queremos más historias como las de Ana Orantes, Miriam, Toñi, Desirée, Sandra Palo, Ruth, José, Marta del Castillo, Diana Quer y como las de cientos de víctimas mortales a causa de la violencia machista. Nos queremos vivas, libres y empoderadas. Y, para ello, debemos actuar todos juntos elevando nuestras voces en contra de la violencia, denunciando las situaciones en las que la mujer esté en desigualdad, ayudando a esa vecina que sufre en su casa, educando a nuestros hijos en igualdad. Porque todos podemos ayudar a mejorar nuestra sociedad. Está en nuestra mano.

Macotera, siempre, contra la violencia de género.