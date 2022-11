El análisis de Ramiro González de la Cultural: "Es un equipo jodido, agresivo e intenso. No veo grandes debilidades"

Ramiro González, segundo entrenador de Unionistas, ha analizado para SALAMANCArtv AL DÍA a la Cultural Leonesa, equipo que actualmente se encuentra en la décima posición de su grupo con 16 puntos, por lo que ha hablado de su forma de jugar, los futbolistas a destacar... y mucho más.

CULTURAL LEONESA

"Es un equipo que tiene que estar arriba por presupuesto y futbolistas. Nos vamos a encontrar un rival consolidado y con las ideas muy fijas. Es un equipo complicado por mucho que no esté en su mejor momento, tiene gente muy buena en todas sus líneas".

CÓMO JUEGA

"Lo que sabemos es que es un estilo de tener el balón mucho, de sumar pases y no suele jugar a la contra, sino que le gusta tener la pelota, moverse de lado a lado, con lateral altos, extremos por dentro, le gusta llevar el peso del partido y quieren llegar al área rival con el balón".

CANDIDATO A PLAYOFF

"Es una categoría con equipos de mucho nombre y va a estar por la zona noble. Las primeras vueltas son un poco de vaivén y en la segunda ya se consolidan muchos rivales. Es un equipo que de aquí a Navidad va a perder muy pocos partidos, no sé si lo va a ganar... pero es complicado vencerle en casa".

DEBILIDADES Y FORTALEZAS

"No veo un equipo con grandes debilidades porque ataca y defiende bien. Es un equipo que tapa muy bien líneas, trabaja bien como grupo y en la zona ofensiva cuenta con jugadores que pueden llegar a marcar diferencias. Es un equipo jodido, agresivo e intenso".

JUGADORES A DESTACAR

"Sus dos mediocentros, Obolskiy, Percan, Néstor, Roberto Alarcón, que es un jugador que puede marcar la diferencia con el balón. Es un equipo con buenos futbolistas. De Íñigo Muñoz tengo buenas referencias y me hablan bien de él, pero no ha llegado a coger ritmo por las lesiones. Hoy por hoy no es un jugador titular en ese equipo porque no ha alcanzado su nivel de años anteriores como en cuando estuvo por aquí con Unionistas".

REINO DE LEÓN

"Puedo hablar de lo que he vivido, que es un partido de Copa (Federación) muy intenso y creo que fuimos superiores, pero caímos en penaltis. No fue un partido de Liga, aunque creo que será parecido porque los dos equipos jugamos con onces bastante titulares. No creo que sea un campo que se nos dé mal, fuera de casa no hemos hecho un mal partido aún. Es un campo de Segunda División y no veo negativo jugar ahí".

EDUARDO DOCAMPO

"Es un entrenador que tiene muy trabajado a su equipo por líneas y con una idea muy clara de juego. Algunos matices dependen del rival al que te enfrentes, pero le gusta tener la pelota".