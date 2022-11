De Egipto a Salamanca: nuevos hallazgos que aumentan la riqueza histórica y cultural de la ciudad

Que Salamanca es pura riqueza histórica es ninguna novedad. Que los hallazgos que se encuentran siguen siendo extraordinarios tampoco. Pero lo que sí es una novedad son esos nuevos elementos que se han encontrado en el Cerro de San Vicente en las últimas semanas.

El equipo de investigadores formado por el Profesor de la Universidad de Salamanca, Juan José Padilla; por el profesor de Historia y Arqueología de la Universidad de Salamanca, Antonio Blanco González; el arqueólogo del Ayuntamiento de Salamanca, Carlos Macarro Alcalde; y la arqueóloga Cristina Lario, nos han hecho un recorrido por el CSV para explicarnos de primera mano estos nuevos hallazgos

Se trata de los restos de una máscara ritual egipcia que se encontraba enterrada en este lugar y perteneciente a la diosa egipcia Hathor. Según las primeras investigaciones, este elemento llevaría enterrado en Salamanca más de 2.800 años, situándose aquí mucho antes de que existiera la ciudad. Tal y como explican los investigadores a SALAMANCArtv AL DÍA, “todavía está en proceso de estudio, puede ser que sea parte de la cabellera de la diosa Hathor”. Además, aseguran que “no es la primera vez que en la Meseta Norte nos encontramos este tipo de representaciones”.

Las excavaciones que se han hecho en el año 2021 y en el año 2022 han dado unos resultados que han sido “muy buenos”, según los expertos. “Se trata de materiales que han seguido saliendo han seguido encontrándose y que se pueden encontrar en la casa 1, en este en esta gran estructura no que veis aquí en esta parte tema que tiene bueno pues un hogar trapezoidal no un hogar que es bastante grande no y que bueno pues no tiene nada que ver con los que vemos en el resto de las casas”.

Las características también son muy curiosas. “La amortización de momento en el que se deja de habitar esta casa son también muy especiales, parece ser que fue quemada intencionadamente. Más tarde se cubrió con los adobes de sus propias paredes y se cubrió por completo y encima pues construyeron nuevas edificaciones: ahí nos hemos encontrado estos restos de elementos de fayenza, que son cuentas de collar, elementos de vajilla.

Además de esto, “también no hemos encontrado asociado elemento de fayenza (placa de material a base de pasta de vidrio), en barnices rojo que son cerámicas que están realizadas a torno y que vienen también del Mediterráneo oriental o que se podían producir aquí en la península Ibérica pero que lógicamente pues no eran conjuntos cerámicos no eran eran vajillas que eran comunes en este momento”.

Este año en el año 2022 han aparecido elementos “espectaculares” como por ejemplo el diente de tiburón, cuentas de collar que “algunas veces sabemos que están hechas de fayenza y en otras ocasiones, o bien no hemos podido porque no hemos tenido tiempo de averiguar el tipo de materia prima que tiene y todo eso está pues asociado a este a este espacio que ves aquí.

¿Pero, se puede saber el número de años que han estado estos elementos enterrados aquí? “Concretamente no, es muy complicado, no es muy muy muy complicado”, nos dicen. Sobre si es posible que haya más elementos en este lugar, explican que “no hay que descartar esta opción”.