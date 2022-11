Dani Romo, del filial de Unionistas: "Necesito volver a encontrarme como entrenador para ser feliz con lo que más amo"

Dani Romo se ha convertido en el nuevo entrenador del filial de Unionistas tras la salida de Gustavo Pérez, por lo que ha hablado con SALAMANCArtv AL DÍA del proyecto que tiene por delante en Regional.

Nuevo puesto: "Las sensaciones todavía tengo que sentirlas porque solo llevo dos sesiones con el grupo. El trabajo y el día a día te engullen, pero hay que revertir la situación lo más pronto posible y empezando desde el sábado".

Cómo surge de la oportunidad: "Mi relación con Unionistas siempre ha sido especial. Tanto la gente que está en la directiva, especialmente Sando, que es con el que tengo amistad, como Garci, que es el coordinador, se pusieron en contacto conmigo y no fue difícil tomar una decisión. Esto sucede el domingo pasado cuando el equipo pierde y se mete ya en una racha de cinco partidos seguidos sin ganar. Fue todo muy fácil, hablamos de la situación y nos pusimos de acuerdo rápidamente".

Qué tiene que hacer para revertir la dinámica: "Depende de la personalidad de cada entrenador, pero yo creo que para salir de una situación delicada, que no dramática, lo principal es mantener tu portería a cero. Se han encajado muchos goles y hay que incidir en eso, los chicos deben ganar autoconfianza a partir de ahí. Tenemos potencial para conseguir ganar a cualquiera. Hay que empezar siempre por la 'A' de análisis y eso me lleva a que encajemos los menos goles posibles".

El equipo da para más o no: "En el fútbol actual veo mucha igualdad. Argentina o Alemania pierden en el Mundial y se dan situaciones en las que el pequeño gana al grande cada vez más. El equipo tiene potencial, sí... pero la clasificación dice que los rivales que van por encima han hecho mejor las cosas por ahora en lo que a resultados se refiere. No tiene que ver con el proceso realizado. No sé si da la plantilla para más o para menos, pero voy a intentar ganar todos los partidos".

Vuelta al club un año después: "De un año a otro siempre se trata de mejorar. Los entrenadores vivimos mucho del día a día y necesitamos reciclarnos porque el mensaje se debe ir cambiando o los jugadores se cansarán de ti rápido. Gracias a las experiencias vitales en el extranjero o aquí, la gente que me ha enseñado como Sátur López o Ángel Sánchez, todo eso me ha servido para aprender".

Ángel Pérez Huerta: "Las dimensiones y todo lo demás son iguales para los dos equipos. Es un campo de competición y el rival viene a jugar, por lo que nos toca sacar nuestras armas. Habrá que buscar aprovechar el juego directo o el balón parado. Soy un amante del juego de posición, amo a Pep Guardiola, pero tenemos que ser realistas del lugar en el que estamos".

Atlético Mansillés y su estreno: "Es un partido muy difícil fuera de casa y ante un rival que solo ha tenido una derrota como local. A domicilio baja el rendimiento, pero en su campo es fuerte y utiliza muchos registros de fútbol directo. Vamos a tener muchas dificultades y pelearemos al máximo".

Trato con Casañ: "Todavía no ha sido posible porque acabo de llegar, pero la comunicación con el primer equipo siempre ha sido muy buena y está Garci como enlace. No va a haber nunca problemas y el filial debe nutrir al primer equipo. Intentaremos hacerlo en un periodo de tiempo a corto o medio plazo. No habrá problema con él y se hará esa conexión con Raúl".

Objetivo: "Hay dos y los tengo bien diferenciados. El primero es el colectivo y no es otro que ganar el sábado, sin pensar más allá del rival. No miro nunca la clasificación para que no me suponga un estrés a nivel emocional y hay que comportarse igual en la victoria y en la derrota. Quiero ganar todos los días. A nivel personal ya llevo tres años sin sentir lo que es el fútbol competitivo y ser entrenador durante una temporada. Necesito volver a encontrarme como entrenador para ser feliz con lo que más amo".