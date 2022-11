Carbajosa se suma al Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

"Las mujeres no desean ser víctimas, no desean ser valientes, quieren ser simplemente libres", ha recordado la concejala de Igualdad

Con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el Ayuntamiento de Carbajosa, a través de la Concejalía de Igualdad, ha celebrado este viernes diferentes actividades.

Niños y mayores han disfrutado esta tarde de los juegos gigantes de madera no sexistas que se han instalado en la plaza del Ayuntamiento.

También se ha celebrado la lectura pública del Manifiesto en un acto organizado por el Ayuntamiento y en el que ha colaborado un año más la Asociación de Mujeres de Carbajosa Solidarias (AMUCAS).

"Desde el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, queremos manifestar nuestra repulsa hacia todas las formas de violencia recogidas en el Convenio de Estambul y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y libre de violencias", ha señalado Noemí Fernández, concejala de Igualdad. "Aunque parezca obvio, quizás no esté de más recordar que las mujeres no desean ser víctimas, no desean ser valientes, quieren ser simplemente libres".

A través de este manifiesto, el Ayuntamiento de Carbajosa ha ratificado su compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha recordado la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo así como de seguir trabajando en la ruptura del silencio, la sensibilización y concienciación a la ciudadanía del problema estructural de la sociedad que supone la violencia machista.

El Centro Joven, por su parte, ha celebrado actividades para los más jóvenes bajo el título "A golpe de clic" y los programas municipales Ciudad de los Niños y Cibercarba han puesto en marcha la iniciativa "La puerta violeta". En la Casa de Cultura se han colgado dibujos con puertas violetas conmemorando así este día internacional.

Las actividades continuarán mañana con la decoración de los nuevos contenedores para tapones de plástico que se han instalado en el municipio. Serán los más pequeños quienes se encarguen de esta decoración que aludirá a este día contra la violencia.

Y para concluir las actividades en conmemoración a esta jornada, a las 12,00 horas, los vecinos podrán participar en la elaboración de un gran lazo morado con paraguas que regalará el Ayuntamiento de Carbajosa a los asistentes (hasta fin de existencias).