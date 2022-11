Diferencias entre la violencia machista y la violencia de género

La violencia machista y la violencia de género son, comos su propio nombre indica, dos tipos de violencias. Sin embargo, no significa lo mismo. Hoy, 25 de noviembre, es el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y vamos a diferenciar ambos conceptos con ayuda de la abogada de Adavas Salamanca, Manuela Torres.

La violencia de género, a nivel legal, tiene que haberla ejercido tu pareja o expareja. En este sentido da igual si son marido y mujer, si viven juntos o no. Hace unos años esta situación era diferente, puesto que las relaciones de noviazgo, de personas que no vivóan juntas, no se considereaban violencia de género.

La violencia machista, por su parte, engloba todo. Es un comportmaiento machista y desigual. Por ejemplo, "que una chica esté de fiesta y alguien va y le toca el culo, la toca un pecho, le dice una barbaridad... Todos esos son comportamiento de violencia machista.".