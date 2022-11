La infancia: un derecho y no un privilegio

Carmen González, voluntaria.

La infancia es un hecho que nos acompaña incluso cuando ya no formamos parte de ella. Un día eres niño, luego creces siéndolo, e incluso cuando eres anciano, guardas dentro de ti una pequeña parte de aquel niño que un día fuiste.

Cuando te haces mayor eres consciente de que la infancia es un privilegio, cuando debería ser un derecho, una realidad. La inocencia de la niñez es la que nos hace ver la vida bonita, incluso cuando no lo es. Ningún niño tendría que crecer con el desconsuelo de no recordar ese tiempo como feliz.

Normalizamos la cotidianidad porque nos resulta accesible, pero la realidad es que existen infinidad de hechos comunes que para otros son privilegios; la educación, la salud, la igualdad, incluso la ropa o la comida.

Y es que, aunque todos hayamos sido niños, no todos tenemos el derecho a vivir la infancia en igualdad de condiciones, creciendo con básicos indispensables que deberían ser diarios. Un niño no debería tener que desear comida o ropa, no debería desear estar con su familia por motivos ajenos a él. Pero aun así, 385 millones de niños viven en la pobreza extrema, 264 millones no están escolarizados y 5,6 millones de niños menores de cinco años murieron el año pasado, por causas que podrían haberse prevenido.

El pasado 20 de noviembre se celebró el Dia Mundial del Niño, un día que existe para crear una burbuja de conciencia y conseguir que todos los niños estén protegidos, seguros, con salud y educación, sin importar su lugar de nacimiento o procedencia. Desde Cáritas el tema central de las actividades de la semana fue ‘La Pócima de la Felicidad’ y se realizaron actividades a través de los más pequeños de todos los centros para visibilizar sus derechos en todo el mundo. Porque la infancia debería ser un derecho y no un privilegio y aunque dentro de ti siempre guardes una parte del niño que fuiste, realmente solo lo eres una vez.