Íñigo Muñoz: "Unionistas está dando pasos agigantados. Los compañeros me dicen que esté tranquilo y no corra mucho"

Íñigo Muñoz, exjugador de Unionistas y actualmente en las filas de la Cultural Leonesa, ha atendido a los medios de comunicación a través de una rueda de prensa a causa del partido con su exequipo.

Semana especial: "Estoy muy bien aquí y es verdad que el inicio ha sido complicado por las lesiones. Luego me ha costado entrar, pero ya estoy preparado para tener minutos. Estaría disponible para jugar con Unionistas".

Unionistas: "El inicio de la temporada pasada fue impresionante. Los rivales son cada vez más complicados, pero Unionistas ha mejorado bastante. Creo que no se esperaban lo del otro día".

Ley del ex: "No celebraría un gol a Unionistas. Siempre se me trató bien. Los compañeros me dicen que esté tranquilo y no corra mucho. Están por ahí Salva, Ramiro, De la Nava, Nespral, De Miguel...".

Plantilla inferior de Unionistas a la del año pasado: "No la veo así. Cada jugador tiene sus cosas y Unionistas se mueve muy bien en el mercado de fichajes. Toni y los que están a su alrededor hacen un trabajo excepcional. Se ha traído a gente contrastada para competir".

Cultural: "Me considero un jugador muy importante a pesar de que no haya sido el inicio que deseaba, por lo que es complicado entrar así a un club como la Cultural. Estoy seguro de que lo voy a aprovechar si me toca jugar. Estoy convencido de que vamos a ganar y, aunque os quiera mucho, eso es lo que quiero. Unionistas no va a tener problemas a la hora de sufrir".

De la Nava: "Empezó jugando casi todo, pero no creo que la de suplente sea una palabra adecuada para él. Encajaría perfectamente en cualquier equipo. Solo tengo elogios para Unionistas".

Reina Sofía: "El club está dando pasos agigantados y va hacia arriba. Los resultados ayudaban y hacen mucho, ya son dos temporadas estando arriba. El campo natural es un salto enorme, en los vídeos se ve que es un campazo y se están consagrando en esta categoría".