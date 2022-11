Los originales carteles de Bracamonte UDS, de vuelta: "Me encanta que mi trabajo llegue al equipo rival del Salamanca"

Entre la afición y el vestuario del Salamanca UDS siempre han gustado mucho los carteles de la peña Bracamonte UDS, que han vuelto tras un periodo de parón. Por ello, desde este medio de comunicación se ha contactado con Jesús Rodero Martín, más conocido como Chuchi, que es la persona que se encuentra detrás de ideas tan originales y que, a veces, han llegado a servir de motivación o pique con el rival de manera amistosa.

PREGUNTA: ¿Cómo surge la idea de hacer los carteles de partidos del Salamanca UDS?

RESPUESTA: Con la creación de la peña Bracamonte UDS en la ya desaparecida Tercera División. Se me ocurrió la idea de subir los martes a nuestras redes sociales un cartel antes del partido para animar a todo el equipo cuando empezó el playoff por el ascenso a Segunda B, y debido a la buena aceptación de todo el mundo decidí seguir haciéndolo.

P: ¿En qué te inspiras?

R: Yo veía los carteles que anunciaban los partidos del Leganés por Instagram. Su community manager es de lo mejor de España y me dije: ‘¿por qué no hago lo mismo con mi Salamanca?' Algunas veces los carteles eran sobre algo típico de la ciudad del equipo rival, en otros aprovechaba alguna festividad, estrenos de películas, series… o lo que fuera más trending topic.

P: ¿Por qué has decidido volver después de un tiempo sin hacerloS?

R: Nunca quise dejar de hacerlos y no fue mi intención. Empecé la pasada temporada con el cartel contra el Leganés B. Lo titulé ‘ganar en la casa del pepino’ haciendo alusión a la serie ‘La Casa de Papel’ y a la ciudad pepinera. Tuvo muchísima repercusión, pero los siguientes carteles tuvieron pocos ‘me gusta’, debido a que no sé si eran peores, la mala racha del equipo o el desencanto por parte de la afición que creo que se vivió por aquel entonces. Luego opté por dedicar mi tiempo libre a otras cosas más importantes en ese momento. Decidí volver por petición popular, ya que recibía mensajes y tweets pidiéndome que volviera a subir los carteles, y eso me animo a aportar mi granito de arena al equipo de nuevo.

P: ¿Cuál es el cartel que más te ha gustado o repercusión ha tenido en estos años?

R: El del Leganés B con el lema 'ganar en casa del pepino' tuvo muchísima repercusión. Recuerdo que el del partido del Dépor con 'un partido de otra época' también contó con muchísimos likes. El cartel que más me gustó fue el de la Ponferadina con 'Salamanca pon fe', ya que me sentí respaldado por los jugadores. Hablé a Amaro y me mandó una foto con Indiano y José García haciendo como que rezaban.

P: ¿Qué sientes al ver que algún rival te contesta al cartel después de ganar un partido?

R: Me encanta que mi trabajo llegue al equipo rival y le presten atención e interactúen. Algunos equipos solo hablan después de los 90 minutos si ganan como hizo la Virgen del Camino, pero siempre de buen rollo. Con el equipo que me quedé más sorprendido fue con el Guijuelo, ya que pegaron mi cartel en la puerta del vestuario para animarse; causó efecto y nos ganaron.

P: ¿Cuál es el cartel del partido que más te gustaría hacer?

R: La final de la Champions entre el Real Madrid y el Salamanca estaría bien, ¿no? (bromea). Supongo que con un partido del Salamanca en Primera o Segunda División me valdría… pero por ahora queda un poco lejos.