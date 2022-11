Álvarito: "No está en mi cabeza que perdamos el partido. Somos el Salamanca"

"Sí que me espero un Astorga valiente porque es lo que está demostrando en estas jornadas. No creo que vengan a encerrarse", ha indicado

Álvarito, jugador del Salamanca UDS, ha concedido una entrevista a este medio de comunicación para hablar del partido con el Atlético Astorga, su posición, el ascenso... y muchos más temas de toda la actualidad.

Semana importante: "No te voy a engañar, nosotros estamos trabajando igual que cualquier semana... pero es un partido contra el líder, que nos saca cinco puntos, y queremos que llegue ya el domingo. Sabemos que queda muchísima Liga, aunque es un rival directo".

Preocupa que se vaya a ocho puntos: "No está en mi cabeza que perdamos el partido por las ganas que hay e iremos a por el rival desde el inicio. Somos el Salamanca. Si perdemos, que esto es fútbol y puede pasar, aún quedarían muchos puntos en juego. Esto va de rachas y conozco muy bien la Liga, nada se decide en noviembre".

Discurso similar al de María: "Está tranquilo, igual que al cuerpo técnico o el resto de mis compañeros. Ha sido una semana igual que todos en ese sentido, pero ya hemos ido metiendo conceptos para neutralizar al Astorga".

El Astorga empaña su año: "Sí, creo que sí. Tenemos números de líder o de estar muy cerca. Esto es muy largo y hay que ir sumando de tres en tres, pero sí que se mira de reojo lo que hacen los rivales".

Faro del Salamanca UDS: "No, el faro no, pero sí un futbolista importante y trabajador. Estoy jugando por dentro y fuera, el míster me está dando confianza. Ojalá pueda dar más nivel, que yo sé que puedo".

Dentro o fuera: "Estoy contento en las dos posiciones. María me deja asociarme y no cambia mucho, por lo que no tengo una preferencia".

El sitio en el que le está probando María esta semana: "Uy, en todos lados: por dentro, por fuera, por la derecha, por la izquierda... (ríe). Eso no lo enseña nunca ni lo habla con el jugador. No hay nada en concreto, de verdad...".

Tipo de partido: "Sí que me espero un Astorga valiente porque es lo que está demostrando en estas jornadas. No creo que vengan a encerrarse, pero harán el partido largo y jugarán con la supuesta presión que tenemos. Nosotros no vamos a caer en esa trampa".

Helmántico y su gente: "Animar a todos a que vengan al estadio porque lo notamos un montón. Te llevan en volandas y nos alientan mucho".