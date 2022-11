"La violencia psicológica afecta mucho más a las víctimas; la violencia física no viene sin violencia psicológica"

Un año más, un 25 de Noviembre la sociedad se echa a la calle para reivindicar la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Un año más continua existiendo una lacra social que afecta tanto psicológica como mentalmente. Adavas es una de las asociaciones que existe en Salamanca para ayudar a estas víctimas. Lleva 28 años haciéndolo y no tienen ninguna duda de que siempre van a estar ahí para apoyar y ayudar a cada mano que llame a su puerta.

Para concoer en que punto nos encontramos en la actualidad, SALAMANCArtv AL DÍA ha hablado con Mnauela Torres, abogada experta en delitos sexuales y miembro de Adavas Salamanca. ¿Ha avanzado la sociedad? Tiene claro que "sí, pero poco a poco. Es evidente y palpable que todavía queda mucho cmaino por recorrer". Para darnos cuenta de esto solo hace falta mirar las terribles cifras que hay, no solo en Salamanca o en España, sino a nivel mundial. "Cada vez hay más denuncias, cada vez hay más muejres que rompen más con su agresor, pero eso no es sufciente".

"A cualquiera le puede pasar", asegura Torres, haciendo especial mención al importante aumento de casos de violencia de género que se está observando en gente joven, en especial en el rango de 15 a 29 años. En este sentido, "influyen las redes sociales pero también la visión distorsionada que se tienende la mujer". Por ello, para acabar con esto es clave una cosa: la educación. Una educación "que no solo depende de las instituciones educativas, si no también de las familias y de la sociedad". Por ello, señala que hay pequeñas cosas que influyen como son "los colores qure se asocian a la hora de vestirse, los juguetes, la idea del amor romántico que se les inculca a las muejeres, que son salvadas por un principe, etc.".

En ocasiones los menores viven esta situación de violencia en las propias casas, convirtiendose en víctimas. "Muchas veces son tratados como vícitimas indirectas aunque legalmente se diga que son directas. En muchos casos estamos viendo el último golpe que es asesinar a los hijos, violencia vicaria". Sin emabrgo, Torres asegura que está violencia comienza mucho antes. "Lo vivimos día a día en las visitas, en las custodias compartidas, etc.".

Como hemos mencionado anteriormente cada vez hay más denuncias, pero ¿cómo se puede demostrar si no hay pruebas? "El Tribunal Supremo tiene dicho que el testimonio de la víctima puede ser tenido en cuenta como prueba suficiente de cargo para enervar la presuncion de inocencia, pero se tienen que dar tres requisitos: ausencia de incredibiilidad subjetiva, verosimilitud en el testimonio que venga corroborado por datos de carácter preferentemenete objetivos y la presistencia en la incriminación, que sea constante, sin ambiguedades en el testimonio. Se puede denunciar siempre pero en algunos casos si es el testimonio y el declaracion cumple con estos requisitos", explica Torres, experta en este ámbito.

Sin embargo, la violencia no solo es física, no solo son golpes, palizas, marcas. También hay violencia psicológica, que puede ser mucho más dura y dolorosa para la víctima que la violencia física. "La violencia psicológica afecta mucho más a las víctimas, sin ninguna duda, porque la violencia física no viene aislada sin violencia psicológica". En este sentido, Manuela Torres explica un claro ejemplo: "Alguien sin abrir la boca no va a darte una paliza, no se está callado cuando te están agrediendo".

Importante es mencionar el círculo de la violencia. "Se empieza por pequeños desprecios, insultos, amenzas, un primer golpe.... luego viene sentimiento de culpa por parte del agresor, el perdón, la segunda luna de miel y se vuelve a comenzar el círculo.". Por todo ello, "la violencia psicológica es lo que debasta la autoestima de la mujer, es con lo que mñas tenemos que trabajar porque van abdolutamente destrozadas porque se echan la culpa y se creen responsables de lo sucedido, y no es así".

Una mujer víctima de violencia de género puede llegar a recuperarse. "Se puede salir y ahí estan las cifras de nuestra asociación, que más del 80% de las muejeres que tratamos al año (el resto siguen en terapia) lo hacen". Sin embargo, destaca que "el resto no es que no se recuepre, es que vuelve a darle otra oportunidad al agresor". Por ello recuerda que "se peude sair, quedan secuelas pero con ellas se puede vivir y se puedeser feliz. Salir reforzada y salir diciendo qie yo valgo, todo lo que me estaba diciendo es mentira.".